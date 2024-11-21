Між ЗСУ та армією РФ відбулося 114 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 21.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Сіверському напрямку авіація противника завдала удару КАБами по Кузьминівці.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила також дванадцять атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два — триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку від початку доби ворог двічі атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, на даний час триває бій.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Ворог активно застосовує авіацію. Завдав ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень — ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія здійснила 21 атаку поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Тривають бої. Ворог скинув сім авіабомб на Андріївку.

На Времівському напрямку відбулося сім ворожих атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Три бої ще тривають. Під ударами ворожих бомб опинилися Улакли та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку триває ворожа атака.