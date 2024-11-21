Між ЗСУ та армією РФ відбулося 114 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 114.
Головні тези:
- Українські сили оборони стримують наступ російських окупантів, здійснивши 114 боєзіткнень від початку доби.
- На різних напрямках українсько-російського конфлікту відбулися численні атаки та протистояння, де ЗСУ відбили більше 30 спроб ворога прорвати оборону.
- Згідно з даними Генштабу, українські війська вже знищили значну кількість російської техніки та особового складу, перешкодивши просуванню ворожих військ.
- Сили оборони України залишаються мобільними та протистоять агресору навіть у надзвичайних умовах забезпечення армії РФ.
- Українські воїни демонструють високу бойову готовність та патріотизм у захисті своєї країни від іноземних загроз.
Актуальна ситуація на фронті 21 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 21.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються.
На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила також дванадцять атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два — триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
На Сіверському напрямку авіація противника завдала удару КАБами по Кузьминівці.
На Краматорському напрямку від початку доби ворог двічі атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, на даний час триває бій.
На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Ворог активно застосовує авіацію. Завдав ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень — ще тривають.
На Курахівському напрямку ворожа армія здійснила 21 атаку поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Тривають бої. Ворог скинув сім авіабомб на Андріївку.
На Времівському напрямку відбулося сім ворожих атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Три бої ще тривають. Під ударами ворожих бомб опинилися Улакли та Велика Новосілка.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу П’ятихаток.
На Придніпровському напрямку триває ворожа атака.
Продовжується операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів 22 КАБами по власній території. Українські воїни відбили 11 спроб загарбників прорвати нашу оборону, бої тривають.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 510 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 398 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19 143 (+24) од,
артилерійських систем — 20 731 (+50) од,
РСЗВ — 1 253 (+1) од,
засобів ППО — 1 003 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 259 (+57) од,
крилатих ракет — 2 756 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 745 (+97) од,
спеціальної техніки — 3 674 (+0) од.
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