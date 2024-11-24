ВСУ уничтожили за неделю почти 10 тыс оккупантов РФ и 73 танка

В течение недели с 17 по 24 ноября ВСУ ликвидировали около 10 тысяч оккупантов. Также наши защитники уничтожили более 200 артсистем.
Главные тезисы
- ВСУ за неделю уничтожили около 10 тысяч оккупантов и 73 танка, а также большое количество другой военной техники
- Потери армии РФ за неделю составили около 9860 человек личного состава и значительное количество техники
- Силы обороны сообщили об уничтожении 1020 российских захватчиков за сутки, а также о больших потерях в различных видах техники
- Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника и активно уничтожать его подразделения
Что известно о потерях армии РФ в течение недели
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9 860 человек личного состава.
Также ВСУ удалось уничтожить:
73 танка;
188 боевых бронированных машин;
209 артиллерийских систем;
2 РСЗО;
5 установок ПВО;
543 единицы автотехники;
26 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9423 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 19209 (+17) ед,
артиллерийских систем — 20765 (+5) ед,
РСЗО — 1254 (+0) ед,
средств ПВО — 1004 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 19366 (+1) ед,
крылатых ракет — 2764 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29864 (+14) ед,
специальной техники — 3679 (+1) ед.
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