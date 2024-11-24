ВСУ уничтожили за неделю почти 10 тыс оккупантов РФ и 73 танка

В течение недели с 17 по 24 ноября ВСУ ликвидировали около 10 тысяч оккупантов. Также наши защитники уничтожили более 200 артсистем.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9 860 человек личного состава.

Также ВСУ удалось уничтожить:

73 танка;

188 боевых бронированных машин;

209 артиллерийских систем;

2 РСЗО;

5 установок ПВО;

543 единицы автотехники;

26 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено: