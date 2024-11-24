ВСУ уничтожили за неделю почти 10 тыс оккупантов РФ и 73 танка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили за неделю почти 10 тыс оккупантов РФ и 73 танка

Александр Павлюк
ВСУ уничтожили за неделю почти 10 тыс оккупантов РФ и 73 танка
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В течение недели с 17 по 24 ноября ВСУ ликвидировали около 10 тысяч оккупантов. Также наши защитники уничтожили более 200 артсистем.

Главные тезисы

  • ВСУ за неделю уничтожили около 10 тысяч оккупантов и 73 танка, а также большое количество другой военной техники
  • Потери армии РФ за неделю составили около 9860 человек личного состава и значительное количество техники
  • Силы обороны сообщили об уничтожении 1020 российских захватчиков за сутки, а также о больших потерях в различных видах техники
  • Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника и активно уничтожать его подразделения

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 17 по 24 ноября потери противника составили около 9 860 человек личного состава.

Также ВСУ удалось уничтожить:

  • 73 танка;

  • 188 боевых бронированных машин;

  • 209 артиллерийских систем;

  • 2 РСЗО;

  • 5 установок ПВО;

  • 543 единицы автотехники;

  • 26 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили 123 вражеских ракета и 392 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1020 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9423 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 19209 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 20765 (+5) ед,

  • РСЗО — 1254 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1004 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 19366 (+1) ед,

  • крылатых ракет — 2764 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29864 (+14) ед,

  • специальной техники — 3679 (+1) ед.

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