Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Хреновка, Беловоды, Александрия, Журавка и Обода.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне совершили 110 обстрелов по территории Курской области РФ, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения в районе Тихого до сих пор продолжаются.

Восемь штурмов захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Роща на Купянском направлении, еще одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудару в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг семь раз безрезультатно атаковал в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

При поддержке авиации на Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.