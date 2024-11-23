Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 125 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток 23 ноября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • На украинском фронте произошло 125 боестолкновений между ВСУ и армией РФ, с оккупантами продолжают применять авиацию и осуществлять атаки по разным направлениям.
  • Общие потери армии РФ составляют 729720 человек и значительное количество техники, что свидетельствует об интенсивности конфликта.
  • Ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно наносили удары по сосредоточению вражеской техники и личного состава.
  • На различных направлениях фронта продолжаются бои и обстрелы, с активной боевой деятельностью на Покровском и Кураховском направлениях.
  • Информация о потерях российских оккупантов отражает значительные убытки в технике, личном составе и артиллерии за время полномасштабного вторжения.

Актуальная ситуация на фронте 23 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Хреновка, Беловоды, Александрия, Журавка и Обода.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне совершили 110 обстрелов по территории Курской области РФ, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня.

  • На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боестолкновения в районе Тихого до сих пор продолжаются.

  • Восемь штурмов захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Роща на Купянском направлении, еще одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудару в районе Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг семь раз безрезультатно атаковал в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

  • При поддержке авиации на Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.

  • На Краматорском направлении противник сегодня однажды без успеха штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Временного Яра.

  • На Торецком направлении противник дважды тщетно атаковал позиции наших войск в районах Торецка, в то же время нанес авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Екатериновка, Иванополье и Заря, в общей сложности сбросив десять бомб.

  • На Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григоровка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка с начала суток враг атаковал уже 28 раз, 23 атаки отбиты, идут ожесточенные бои. Яблоневка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка и Елизаветовка, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиабомб.

  • На Кураховском направлении продолжается пять боеприкосновений в районах Берестков, Дальнего и Романовки. Семнадцать вражеских штурмов уже отражены нашими защитниками в районах населенных пунктов Солнцевка, Заря, Новодмитровка, Курахово, Екатериновка и Антоновка.

  • На Времевском направлении продолжается семь штурмов противника вблизи Великой Новоселки и Новодаровки, 18 атак противника в районе Трудового, Сухих Ялов и Ровнополья уже отбиты.

  • На Приднепровском направлении наши защитники отразили три атаки противника.

Что известно об общих и текущих потерях российских оккупантов

Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.

  • личного состава — около 729720 (+1420) человек;

  • танков — 9419 (+20) ед;

  • боевых бронированных машин — 19192 (+36) ед;

  • артиллерийских систем — 20760 (+24) ед;

  • РСЗО — 1254 ед.;

  • средств ПВО — 14 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19365 (+105) ед;

  • крылатых ракет — 2764 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29850 (+73) ед;

  • специальной техники — 3678 (+3) ед.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.

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