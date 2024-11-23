Між ЗСУ та армією РФ відбулося 125 боєзіткнень від початку доби

З початку доби 23 листопада загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ на українському фронті.
- Оперативна інформація показує, що окупанти застосовують авіацію та здійснюють атаки на різних напрямках, зокрема на Покровському та Курахівському.
- Загальні втрати армії РФ вже становлять 729720 осіб та значну кількість техніки, що свідчить про інтенсивність конфлікту.
- Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по зосередженню ворожої техніки та особового складу.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, зіткнення та обстріли тривають на різних напрямках, від Покровського до Времівського.
Актуальна ситуація на фронті 23 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 23.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Хрінівка, Біловоди, Олександрія, Журавка та Ободи.
За наявною інформацією на даний час, росіяни здійснили 110 обстрілів по території Курської області РФ, зокрема 9 із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два боєзіткнення в районі Тихого досі тривають.
Вісім штурмів загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.
На Лиманському напрямку ворог сім разів безрезультатно атакував у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки та Тернів.
За підтримки авіації на Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили один ворожий штурм.
На Краматорському напрямку противник сьогодні один раз без успіху штурмував позиції українських захисників у районі Ступочок. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку противник двічі марно атакував позиції наших військ у районах Торецька, водночас завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля та Зоря, загалом скинувши десять бомб.
На Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка від початку доби ворог атакував вже 28 разів, 23 атаки відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив бомбардування населених пунктів Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка та Єлизаветівка, загалом скинув 16 керованих авіабомб.
На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Берестків, Дальнього та Романівки. Сімнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Сонцівка, Зоря, Новодмитрівка, Курахове, Катеринівка та Антонівка.
На Времівському напрямку триває сім штурмів противника поблизу Великої Новосілки та Новодарівки, 18 атак противника в районі Трудового, Сухих Ялів та Рівнопілля вже відбито.
На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника.
Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів
Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729720 солдатів.
особового складу — близько 729720 (+1420) осіб;
танків — 9419 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 19192 (+36) од.;
артилерійських систем — 20760 (+24) од.;
РСЗВ — 1254 од.;
засобів ППО — 14 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19365 (+105) од.;
крилатих ракет — 2764 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 29850 (+73) од.;
спеціальної техніки — 3678 (+3) од.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.
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