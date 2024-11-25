ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 28 ББМ та 22 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 28 ББМ та 22 артсистеми

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 28 ББМ та 22 артсистеми
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 732 350 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ та більше 70 тисяч одиниць техніки від початку вторгнення.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
  • Українські військові вдало відбили 67 атак на Курахівському напрямку.
  • Втрати російської армії становлять вже понад 730 тисяч військових з початку вторгнення.
  • На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 610 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 429 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 19 236 (+27) од,

  • артилерійських систем — 20 787 (+22) од,

  • РСЗВ — 1 254 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 004 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 480 (+114) од,

  • крилатих ракет — 2 764 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 948 (+84) од,

  • спеціальної техніки — 3 681 (+2) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

  • На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

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