ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 28 ББМ и 22 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 28 ББМ и 22 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 28 ББМ и 22 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 732 350 военных.

Главные тезисы

  • ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и более 70 тысяч единиц техники с начала вторжения.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
  • Украинские военные удачно отразили 67 атак на Кураховском направлении.
  • Утраты русской армии составляют уже более 730 тыщ военных с начала вторжения.
  • В Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 429 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 236 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 20 787 (+22) ед,

  • РСЗО — 1 254 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 004 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 480 (+114) ед,

  • крылатых ракет — 2 764 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 948 (+84) ед,

  • специальной техники — 3 681 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанского.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

  • На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлынск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

  • На Торецком направлении агрессор предпринял девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецкая и Щербиновки, получил отпор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григоровки, Даченского, Пустынки и Млечного.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Солнцевки, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Ганивки.

  • На Времивском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.

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