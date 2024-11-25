ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 28 ББМ и 22 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 732 350 военных.
Главные тезисы
- ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и более 70 тысяч единиц техники с начала вторжения.
- За прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Украинские военные удачно отразили 67 атак на Кураховском направлении.
- Утраты русской армии составляют уже более 730 тыщ военных с начала вторжения.
- В Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 429 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19 236 (+27) ед,
артиллерийских систем — 20 787 (+22) ед,
РСЗО — 1 254 (+0) ед,
средств ПВО — 1 004 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 480 (+114) ед,
крылатых ракет — 2 764 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 948 (+84) ед,
специальной техники — 3 681 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанского.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.
На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлынск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.
На Торецком направлении агрессор предпринял девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецкая и Щербиновки, получил отпор.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Солнцевки, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Ганивки.
На Времивском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.
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