У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу — що зміниться
Категорія
Україна
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У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу — що зміниться

Генштаб ЗСУ
У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу — що зміниться

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Головні тези:

  • Кожна бригада ЗСУ створить підрозділ рекрутингу за дорученням головнокомандувача, що сприятиме покращенню вербування добровольців.
  • Нововведення дозволить командирам більш ефективно організувати та супроводжувати заходи вербування військовослужбовців.
  • З появою центрів рекрутингу у бойових військових частинах українські добровольці зможуть швидше та зручніше вступати на службу в армії.
  • Процес вербування до Армії дронів через мобільний додаток «Дія» став більш простим та швидким, що сприяє залученню кваліфікованих кадрів до військової служби.

Що відомо про центри рекрутингу у військових частинах

Як повідомляє Генштаб, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.

Повідомляється, що таке нововведення дозволить командирам "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців".

Генштаб нагадує, що з ініціативи Сирського 1 жовтня 2024 року внесли зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560 і дозволили командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі у ЗСУ функціонують центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні.  

Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”

Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.

Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.

Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.

В рамках Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот і навчили тисячі операторів, які щотижня знищують сотні одиниць ворожої техніки. Щоб збільшити кількість кваліфікованих операторів, Міноборони почало сертифікувати приватні школи для навчання операторів БпЛА, а рекрутинг через "Дію" — це логічний крок для тих, хто вже вирішив, ким хоче стати у цій війні, — зазначив Михайло Федоров.

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