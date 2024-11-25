У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу — що зміниться

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Головні тези:
- Кожна бригада ЗСУ створить підрозділ рекрутингу за дорученням головнокомандувача, що сприятиме покращенню вербування добровольців.
- Нововведення дозволить командирам більш ефективно організувати та супроводжувати заходи вербування військовослужбовців.
- З появою центрів рекрутингу у бойових військових частинах українські добровольці зможуть швидше та зручніше вступати на службу в армії.
- Процес вербування до Армії дронів через мобільний додаток «Дія» став більш простим та швидким, що сприяє залученню кваліфікованих кадрів до військової служби.
Що відомо про центри рекрутингу у військових частинах
Як повідомляє Генштаб, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.
Повідомляється, що таке нововведення дозволить командирам "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців".
Генштаб нагадує, що з ініціативи Сирського 1 жовтня 2024 року внесли зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560 і дозволили командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Наразі у ЗСУ функціонують центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні.
Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”
Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.
Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.
Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.
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