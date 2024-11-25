У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу — що зміниться

Що відомо про центри рекрутингу у військових частинах

Як повідомляє Генштаб, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.

Повідомляється, що таке нововведення дозволить командирам "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців".

Генштаб нагадує, що з ініціативи Сирського 1 жовтня 2024 року внесли зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560 і дозволили командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі у ЗСУ функціонують центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні.

Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”

Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.

Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.

Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.