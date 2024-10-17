У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів. Як це працює
Категорія
Україна
Дата публікації

У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів. Як це працює

У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів. Як це працює
Джерело:  online.ua

Українці зможуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток "Дія". У застосунку можна самостійно вибрати напрямок, пов'язаний із БпЛА, від оператора дронів до інженера.

Головні тези:

  • Українці можуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток “Дія”.
  • Процес подачі заяви через “Дію” є максимально зручним і швидким, без потреби відвідувати військово-лікарську комісію.
  • В Армії дронів сотні ударних рот укомплектовані та навчені операторами, які знищують ворожу техніку.
  • Рекрутинг через додаток “Дія” дозволяє швидко залучати нових бійців та забронювати необхідних спеціалістів.
  • Щоб вступити до Армії дронів через “Дію”, потрібно оновити додаток та вибрати розділи “Сервіси” та “Вступити в Армію дронів”.

Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”

Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.

Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.

Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.

В рамках Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот і навчили тисячі операторів, які щотижня знищують сотні одиниць ворожої техніки. Щоб збільшити кількість кваліфікованих операторів, Міноборони почало сертифікувати приватні школи для навчання операторів БпЛА, а рекрутинг через "Дію" — це логічний крок для тих, хто вже вирішив, ким хоче стати у цій війні, — зазначив Михайло Федоров.

Як вступити до Армії дронів

Щоб подати заяву через "Дію", потрібно оновити додаток, потім вибрати розділи "Сервіси" та "Вступити в Армію дронів", після чого обрати бажаний напрямок.

Як зазначають у Мінцифри, рекрутинг через "Дію" дозволяє підрозділам не лише швидко залучати нових бійців, а й "забронювати" необхідних спеціалістів.

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