У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів. Як це працює

Українці зможуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток "Дія". У застосунку можна самостійно вибрати напрямок, пов'язаний із БпЛА, від оператора дронів до інженера.

Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”

Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.

Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.

Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.

В рамках Армії дронів ми сформували та укомплектували сотні ударних рот і навчили тисячі операторів, які щотижня знищують сотні одиниць ворожої техніки. Щоб збільшити кількість кваліфікованих операторів, Міноборони почало сертифікувати приватні школи для навчання операторів БпЛА, а рекрутинг через "Дію" — це логічний крок для тих, хто вже вирішив, ким хоче стати у цій війні, — зазначив Михайло Федоров. Поширити

Як вступити до Армії дронів

Щоб подати заяву через "Дію", потрібно оновити додаток, потім вибрати розділи "Сервіси" та "Вступити в Армію дронів", після чого обрати бажаний напрямок.