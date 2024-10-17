У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів. Як це працює

Українці зможуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток "Дія". У застосунку можна самостійно вибрати напрямок, пов'язаний із БпЛА, від оператора дронів до інженера.
Головні тези:
- Українці можуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток “Дія”.
- Процес подачі заяви через “Дію” є максимально зручним і швидким, без потреби відвідувати військово-лікарську комісію.
- В Армії дронів сотні ударних рот укомплектовані та навчені операторами, які знищують ворожу техніку.
- Рекрутинг через додаток “Дія” дозволяє швидко залучати нових бійців та забронювати необхідних спеціалістів.
- Щоб вступити до Армії дронів через “Дію”, потрібно оновити додаток та вибрати розділи “Сервіси” та “Вступити в Армію дронів”.
Як працює рекрутинг до Армії дронів у “Дії”
Як зазначається, процес подачі заяви через "Дію" став максимально зручним і швидким. Більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК або проходити військово-лікарську комісію.
Після подачі заяви в "Дії" військовозобов'язаний проходить співбесіду та підписує контракт.
Базова військова підготовка буде проходити за спеціальністю, яку вибере резервіст.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.
Як вступити до Армії дронів
Щоб подати заяву через "Дію", потрібно оновити додаток, потім вибрати розділи "Сервіси" та "Вступити в Армію дронів", після чого обрати бажаний напрямок.
Як зазначають у Мінцифри, рекрутинг через "Дію" дозволяє підрозділам не лише швидко залучати нових бійців, а й "забронювати" необхідних спеціалістів.
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