В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает

Украинцы смогут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Дія". В приложении можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БПЛА, от оператора дронов до инженера.
Главные тезисы
- Через приложение “Дія” украинцы могут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников, выбрав разные направления связанные с работой на БПЛА.
- Рекрутинг в Армию дронов через “Дію” делает процесс подачи заявления максимально удобным и быстрым - больше нет необходимости личного посещения ТЦК или военно-врачебной комиссии.
- Минцифра начала сертифицировать частные школы для обучения операторов БПЛА, чтобы увеличить количество квалифицированных специалистов, участвующих в операциях.
- В приложении “Дія” можно выбирать бригаду или подразделение, куда хочется попасть, и подавать одну или несколько заявок, пройдя собеседование и подписав контракт.
- Рекрутинг через “Дію” предлагает подразделениям возможность быстро привлекать новых бойцов и забронировать необходимых специалистов для укомплектации рот и обучения операторов.
Как работает рекрутинг в Армию дронов в Дії
Как отмечается, процесс подачи заявления через "Дію" стал максимально удобным и быстрым. Больше нет необходимости лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию.
После подачи заявления в "Дії" военнообязанный проходит собеседование и подписывает контракт.
Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.
Как вступить в Армию дронов
Чтобы подать заявление через "Дію", нужно обновить приложение, затем выбрать разделы "Сервисы" и "Вступить в Армию дронов", после чего выбрать желаемое направление.
Как отмечают в Минцифре, рекрутинг через "Дію" позволяет подразделениям не только быстро привлекать новых бойцов, но и "забронировать" необходимых специалистов.
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