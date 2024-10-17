В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает
Категория
Украина
Дата публикации

В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает

В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов. Как это работает
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Источник:  online.ua

Украинцы смогут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Дія". В приложении можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БПЛА, от оператора дронов до инженера.

Главные тезисы

  • Через приложение “Дія” украинцы могут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников, выбрав разные направления связанные с работой на БПЛА.
  • Рекрутинг в Армию дронов через “Дію” делает процесс подачи заявления максимально удобным и быстрым - больше нет необходимости личного посещения ТЦК или военно-врачебной комиссии.
  • Минцифра начала сертифицировать частные школы для обучения операторов БПЛА, чтобы увеличить количество квалифицированных специалистов, участвующих в операциях.
  • В приложении “Дія” можно выбирать бригаду или подразделение, куда хочется попасть, и подавать одну или несколько заявок, пройдя собеседование и подписав контракт.
  • Рекрутинг через “Дію” предлагает подразделениям возможность быстро привлекать новых бойцов и забронировать необходимых специалистов для укомплектации рот и обучения операторов.

Как работает рекрутинг в Армию дронов в Дії

Как отмечается, процесс подачи заявления через "Дію" стал максимально удобным и быстрым. Больше нет необходимости лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию.

После подачи заявления в "Дії" военнообязанный проходит собеседование и подписывает контракт.

Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.

В рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот и научили тысячи операторов, которые еженедельно уничтожают сотни единиц вражеской техники. Чтобы увеличить количество квалифицированных операторов, Минобороны начало сертифицировать частные школы для обучения операторов БПЛА, а рекрутинг через "Дію" — это логичный шаг для тех, кто уже решил, кем хочет стать в этой войне, — отметил Михаил Федоров.

Как вступить в Армию дронов

Чтобы подать заявление через "Дію", нужно обновить приложение, затем выбрать разделы "Сервисы" и "Вступить в Армию дронов", после чего выбрать желаемое направление.

Как отмечают в Минцифре, рекрутинг через "Дію" позволяет подразделениям не только быстро привлекать новых бойцов, но и "забронировать" необходимых специалистов.

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