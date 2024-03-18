"Армия дронов" уничтожила 88 танков армии РФ за 2 недели

Украинские воины продолжают уничтожать россиян и военную технику с помощью дронов. За последние две недели оккупанты лишились не менее 88 танков.

Успехи "Армии дронов" в уничтожении техники армии РФ за 2 недели

"Армия дронов" уничтожает вооружение российской армии.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений дронов за две недели. Украинские беспилотники на фронте успешно продолжали разоружать российскую армию. За это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевых бронированных машин, 180 грузовиков и 133 орудия. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше. Поделиться

Новые успехи украинской "Армии дронов": что известно

Благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в рамках "Армии дронов", за неделю (с 29 января по 6 февраля) уничтожен 141 российский оккупант и 44 вражеских танка.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минус 141 оккупант — результат ударных подразделений БПЛА. На фронте работают 67 ударных рот беспилотников, воюющих только дронами. За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевых бронированных машин и 14 складов с боекомплектами и топливом.

Также, по его информации, уничтожены 14 САУ, 57 орудий, 109 единиц спецтранспорта и грузовиков, восемь единиц радиотехнического оборудования, четыре РСЗО, 397 опорных пунктов противника.