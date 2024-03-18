"Армия дронов" уничтожила 88 танков армии РФ за 2 недели

Украинские воины продолжают уничтожать россиян и военную технику с помощью дронов. За последние две недели оккупанты лишились не менее 88 танков.
Успехи "Армии дронов" в уничтожении техники армии РФ за 2 недели
"Армия дронов" уничтожает вооружение российской армии.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Новые успехи украинской "Армии дронов": что известно
Благодаря ударным подразделениям, обеспечивающимся в рамках "Армии дронов", за неделю (с 29 января по 6 февраля) уничтожен 141 российский оккупант и 44 вражеских танка.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Минус 141 оккупант — результат ударных подразделений БПЛА. На фронте работают 67 ударных рот беспилотников, воюющих только дронами. За прошедшую неделю они поразили 44 танка, 74 боевых бронированных машин и 14 складов с боекомплектами и топливом.
Также, по его информации, уничтожены 14 САУ, 57 орудий, 109 единиц спецтранспорта и грузовиков, восемь единиц радиотехнического оборудования, четыре РСЗО, 397 опорных пунктов противника.
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