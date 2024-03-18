"Армія дронів" знищила 88 танків армії РФ за 2 тижні

Українські воїни продовжують знищувати росіян і військову техніку за допомогою дронів. За останні два тижні окупанти позбулися щонайменше 88 танків.

Успіхи “Армії дронів” у знищенні техніки армії РФ за 2 тижні

“Армія дронів” нищить озброєння російської армії.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Російської техніки стає менше. Результати роботи ударних підрозділів дронів за два тижні. Українські безпілотники на фронті успішно продовжували роззброювати російську армію. За цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок та 133 гармати. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Дронів і технологій на фронті буде більше. Окупантів та їхньої техніки, відповідно, менше. Поширити

Нові успіхи української “Армії дронів”: що відомо

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (з 29 січня по 6 лютого) знищено 141 російського окупанта та 44 ворожих танки.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінус 141 окупант — результат ударних підрозділів БпЛА. На фронті працюють 67 ударних рот безпілотників, які воюють тільки дронами. За минулий тиждень вони вразили 44 танки, 74 бойові броньовані машини та 14 складів із боєкомплектами й паливом.

Також, за його інформацією, знищено 14 САУ, 57 гармат, 109 одиниць спецтранспорту та вантажівок, вісім одиниць радіотехнічного обладнання, чотири РСЗВ, 397 опорних пунктів противника.