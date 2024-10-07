Понад 20 тис українців звернулося до центрів рекрутингу ЗСУ

Станом на 6 жовтня понад 20 тис українців звернулося до центрів рекрутингу української армії.
Головні тези:
- Понад 20 тис українців звернулися до центрів рекрутингу української армії станом на 6 жовтня.
- Україна має 40 рекрутингових центрів ЗСУ, де розглядають кандидатів до військової служби.
- У Центрах рекрутингу пропонується понад 10 тис вакансій, серед яких популярні: водії, медики та оператори БПЛА.
- Щомісяця до Сил оборони приєднуються близько 6,5 тис добровольців, які можуть обирати різні професії, а не лише військові посади.
- Українці можуть рекрутуватися до ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, Держприкордонслужба тощо.
В Україні працюють 40 рекрутингових центрів ЗСУ
Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії.
5 091 з них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1 726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.
Центри пропонують понад 10 тис вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.
Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі.
Деталі та адреси центрів — на сайті за посиланням.
Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони
Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповів про це під час відкриття Центру рекрутингу в Черкасах.
За його словами, щомісяця приблизно 6,5 тис українців вступають до армії. Проте це не означає, що вони займають лише військові посади.
Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.
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