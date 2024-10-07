Понад 20 тис українців звернулося до центрів рекрутингу ЗСУ

В Україні працюють 40 рекрутингових центрів ЗСУ

Станом на 6 жовтня 20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії.

5 091 з них вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, а 1 726 — розпочали службу або незабаром приєднаються до війська.

Центри пропонують понад 10 тис вакансій, серед яких найпопулярніші: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медики.

Минулого тижня відкрився новий рекрутинговий центр у Тернополі.

Всього в Україні налічується 40 таких центрів, перший з яких було відкрито 12 лютого у Львові. Інші центри почали активно відкриватися з кінця березня 2024 року. Поширити

Деталі та адреси центрів — на сайті за посиланням.

Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповів про це під час відкриття Центру рекрутингу в Черкасах.

За його словами, щомісяця приблизно 6,5 тис українців вступають до армії. Проте це не означає, що вони займають лише військові посади.