ГУР розпочало масштабну кампанію з рекрутингу цивільних в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР розпочало масштабну кампанію з рекрутингу цивільних в Україні

ГУР
Джерело:  Бабель

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розпочали всеукраїнську рекрутингову кампанію, перш за все, для цивільного населення, яку назвали "Став плюс".

Головні тези:

  • Українці можуть долучитися до роботи з безпілотними системами, бойових підрозділів, а також приєднатися до іноземного легіону.
  • Для різних спеціалізацій відбір у ГУР проводиться на основі компетенцій, фізичних та психологічних властивостей кандидатів.
  • Кандидатів очікує ретельний відбір, включаючи тестування, медичне обстеження та професійно-психологічний відбір.
  • Заповнити анкету для участі у відборі можна на сайті ГУР або через платформу Lobby X з максимальним строком відповіді 10 днів.

ГУР шукає вмотивованих професіоналів з лідерськими якостями

Про це заявили рекрутери і представник ГУР Андрій Юсов під час презентації кампанії.

У ГУР є вакансії. Маючи необхідні компетенції та навички, ви можете стати членом нашої організації. Ми стаємо на новий рівень. Світ змінюється, як і воєнна розвідка.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Один з рекрутерів розвідки заявив, що ГУР потрібні «вмотивовані професіонали з лідерськими якостями, жагою до перемоги» — як чоловіки, так і жінки.

Людей відбирають як в бойові підрозділи активної дії, так і в підрозділи, що займаються роботою з безпілотними системами, а також в іноземний легіон, в якому вже воюють професійні військові з майже 50 країн і до якого можуть долучатися й українці.

У бойові підрозділи залучають людей віком від 18 до 40 років. У такому підрозділі зарплата становить від 70 тис грн на місяць.

У війні з РФ потрібні й інженери, механіки та проєктувальники

Підрозділи, які працюють із дронами, шукають спеціалістів технічної галузі: конструкторів, інженерів, радіоінженерів, майстрів-механіків та інших фахівців, які розуміються на проєктуванні тощо. Також у ГУР шукають операторів, які мають досвід роботи з різними видами безпілотників.

Для кандидатів у небойові підрозділи граничний вік до 60 років. Рекрутери зазначають, що люди мають бути готові фізично і психологічно виконувати завдання в розвідці як на суші, так і на морі.

При виборі спеціалізації враховуватимуть цивільну спеціальність заявника.

Кандидати на вакансії в ГУР мають пройти ретельний відбір — тестування на ерудицію і розум, медичне обстеження, перевірку фізичної підготовки, а також професійно-психологічний відбір й опитування з використанням поліграфу.

Анкету можна заповнити на сайті ГУР у розділі «Карʼєра» або через платформу Lobby X в розділі «військові вакансії». Максимальний строк відповіді — 10 днів.

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