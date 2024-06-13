ГУР начало масштабную кампанию по рекрутингу гражданских в Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины приступили к всеукраинской рекрутинговой кампании, прежде всего, для гражданского населения, которую назвали "Став плюс".
Главные тезисы
- Украинцы могут присоединиться к работе с беспилотными системами, боевым подразделениям, а также присоединиться к иностранному легиону.
- Для разных специализаций отбор в ГУР производится на основе компетенций, физических и психологических свойств кандидатов.
- Кандидатов ожидает тщательный отбор, включая тестирование, медицинское обследование и профессионально-психологический отбор.
- Заполнить анкету для участия в отборе можно на сайте ГУР или через платформу Lobby X с максимальным сроком ответа 10 дней.
ГУР ищет мотивированных профессионалов с лидерскими качествами
Об этом заявили рекрутеры и представитель ГУР Андрей Юсов во время презентации кампании.
Один из рекрутеров разведки заявил, что ГУР нужны «мотивированные профессионалы с лидерскими качествами, жаждой победы» — как мужчины, так и женщины.
Людей отбирают как в боевые подразделения активного действия, так и в подразделения, занимающиеся работой с беспилотными системами, а также иностранный легион, в котором уже воюют профессиональные военные из почти 50 стран и к которому могут приобщаться и украинцы.
В боевые подразделения привлекают людей от 18 до 40 лет. В таком подразделении зарплата составляет от 70 тыс. грн в месяц.
В войне с РФ нужны и инженеры, механики и проектировщики
Подразделения, работающие с дронами, ищут специалистов технической отрасли: конструкторов, инженеров, радиоинженеров, мастеров-механиков и других специалистов, которые разбираются в проектировании и т.д. Также в ГУР ищут операторов, имеющих опыт работы с разными видами беспилотников.
Для кандидатов в небоевые подразделения предельный возраст до 60 лет. Рекрутеры отмечают, что люди должны быть готовы физически и психологически решать задачи в разведке как на суше, так и на море.
При выборе специализации будут учитываться гражданская специальность заявителя.
Кандидаты на вакансии в ГУР должны пройти тщательный отбор – тестирование на эрудицию и ум, медицинское обследование, проверку физической подготовки, а также профессионально-психологический отбор и опрос с использованием полиграфа.
Анкету можно заполнить на сайте ГУР вразделе «Карьера» или через платформу Lobby X в разделе «военные вакансии». Максимальный срок ответа – 10 дней.
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