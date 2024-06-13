ГУР начало масштабную кампанию по рекрутингу гражданских в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР начало масштабную кампанию по рекрутингу гражданских в Украине

ГУР
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Источник:  Бабель

В Главном управлении разведки Минобороны Украины приступили к всеукраинской рекрутинговой кампании, прежде всего, для гражданского населения, которую назвали "Став плюс".

Главные тезисы

  • Украинцы могут присоединиться к работе с беспилотными системами, боевым подразделениям, а также присоединиться к иностранному легиону.
  • Для разных специализаций отбор в ГУР производится на основе компетенций, физических и психологических свойств кандидатов.
  • Кандидатов ожидает тщательный отбор, включая тестирование, медицинское обследование и профессионально-психологический отбор.
  • Заполнить анкету для участия в отборе можно на сайте ГУР или через платформу Lobby X с максимальным сроком ответа 10 дней.

ГУР ищет мотивированных профессионалов с лидерскими качествами

Об этом заявили рекрутеры и представитель ГУР Андрей Юсов во время презентации кампании.

В ГУР есть вакансии. Имея необходимые компетенции и навыки, вы можете стать членом нашей организации. Мы становимся на новый уровень. Мир меняется, как и военная разведка.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Один из рекрутеров разведки заявил, что ГУР нужны «мотивированные профессионалы с лидерскими качествами, жаждой победы» — как мужчины, так и женщины.

Людей отбирают как в боевые подразделения активного действия, так и в подразделения, занимающиеся работой с беспилотными системами, а также иностранный легион, в котором уже воюют профессиональные военные из почти 50 стран и к которому могут приобщаться и украинцы.

В боевые подразделения привлекают людей от 18 до 40 лет. В таком подразделении зарплата составляет от 70 тыс. грн в месяц.

В войне с РФ нужны и инженеры, механики и проектировщики

Подразделения, работающие с дронами, ищут специалистов технической отрасли: конструкторов, инженеров, радиоинженеров, мастеров-механиков и других специалистов, которые разбираются в проектировании и т.д. Также в ГУР ищут операторов, имеющих опыт работы с разными видами беспилотников.

Для кандидатов в небоевые подразделения предельный возраст до 60 лет. Рекрутеры отмечают, что люди должны быть готовы физически и психологически решать задачи в разведке как на суше, так и на море.

При выборе специализации будут учитываться гражданская специальность заявителя.

Кандидаты на вакансии в ГУР должны пройти тщательный отбор – тестирование на эрудицию и ум, медицинское обследование, проверку физической подготовки, а также профессионально-психологический отбор и опрос с использованием полиграфа.

Анкету можно заполнить на сайте ГУР вразделе «Карьера» или через платформу Lobby X в разделе «военные вакансии». Максимальный срок ответа – 10 дней.

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