ГУР начало масштабную кампанию по рекрутингу гражданских в Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины приступили к всеукраинской рекрутинговой кампании, прежде всего, для гражданского населения, которую назвали "Став плюс".

ГУР ищет мотивированных профессионалов с лидерскими качествами

Об этом заявили рекрутеры и представитель ГУР Андрей Юсов во время презентации кампании.

В ГУР есть вакансии. Имея необходимые компетенции и навыки, вы можете стать членом нашей организации. Мы становимся на новый уровень. Мир меняется, как и военная разведка. Андрей Юсов Представитель ГУР

Один из рекрутеров разведки заявил, что ГУР нужны «мотивированные профессионалы с лидерскими качествами, жаждой победы» — как мужчины, так и женщины.

Людей отбирают как в боевые подразделения активного действия, так и в подразделения, занимающиеся работой с беспилотными системами, а также иностранный легион, в котором уже воюют профессиональные военные из почти 50 стран и к которому могут приобщаться и украинцы.

В боевые подразделения привлекают людей от 18 до 40 лет. В таком подразделении зарплата составляет от 70 тыс. грн в месяц.

В войне с РФ нужны и инженеры, механики и проектировщики

Подразделения, работающие с дронами, ищут специалистов технической отрасли: конструкторов, инженеров, радиоинженеров, мастеров-механиков и других специалистов, которые разбираются в проектировании и т.д. Также в ГУР ищут операторов, имеющих опыт работы с разными видами беспилотников.

Для кандидатов в небоевые подразделения предельный возраст до 60 лет. Рекрутеры отмечают, что люди должны быть готовы физически и психологически решать задачи в разведке как на суше, так и на море.

При выборе специализации будут учитываться гражданская специальность заявителя.

Кандидаты на вакансии в ГУР должны пройти тщательный отбор – тестирование на эрудицию и ум, медицинское обследование, проверку физической подготовки, а также профессионально-психологический отбор и опрос с использованием полиграфа.

Анкету можно заполнить на сайте ГУР вразделе «Карьера» или через платформу Lobby X в разделе «военные вакансии». Максимальный срок ответа – 10 дней.