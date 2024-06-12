Киберспециалисты ГУР атаковали сайты российских аэропортов и авиакомпаний — источники

Хакеры атаковали ресурсы аэропорта «Домодедово», аэропорта «Гагарин» в городе Саратов и аэропорта в городе Южно-Сахалинск.

Что известно о хакерской кибератаке ГУР на сайты РФ

Как отмечают источники, в результате кибератаки украинских специалистов задерживаются авиарейсы, в том числе пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. В то же время самолеты перенаправляются на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск.

Частично недоступными стали сайты Домодедово, авиакомпании «Россия», Nowrdwind, S7 и сайты туроператоров.

Сейчас госсистема предупреждения компьютерных атак РФ "ГосСОПКА" продолжает сообщать о проблемах тех или иных ресурсов авиасферы.

Фото — социальные сети

Также украинская разведка контролирует государственный сервер официального сайта Госдумы Ставропольского края РФ.

Там разместили баннер, на котором изображена Красная площадь с украинскими флагами и надписью «Держитесь, мы вас освободим!». Со временем сервер был выведен из строя.

Киберспециалисты Главного управления разведки также атаковали серверы Совета Федерации федерального собрания РФ и сервер органов государственной власти России.

Предыдущие кибератаки ГУР в РФ

ГУР МОУ 5 июня осуществило масштабную кибератаку на государственные учреждения и крупные компании РФ.

Тогда в России практически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний. В частности, "Роскомнадзор" утверждал, что сбои являются следствием "аварии магистральной сети связи", однако источники сообщали, что причина — масштабная DDoS-атака киберспециалистов ГУР. Поделиться

По состоянию на 11:00 5 июня отсутствовал доступ к электронным сервисам сайта государственных услуг, а также услуг ряда министерств: обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.