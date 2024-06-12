Киберспециалисты ГУР атаковали сайты российских аэропортов и авиакомпаний — источники

Хакеры атаковали ресурсы аэропорта «Домодедово», аэропорта «Гагарин» в городе Саратов и аэропорта в городе Южно-Сахалинск.
Главные тезисы
- Некоторые из атакованных ресурсов включают сайты аэропорта «Домодедово», авиакомпаний «Россия», Nowrdwind, S7 и туроператоров, которые стали даже частично недоступными из-за кибератаки.
- Предыдущие атаки ГУР в России приводили к сбоям в работе государственных учреждений и частных компаний, парализуя некоторые сервисы и сайты.
- Информация об атаках поступает от украинских специалистов и сопровождается также политическими сообщениями.
Что известно о хакерской кибератаке ГУР на сайты РФ
Как отмечают источники, в результате кибератаки украинских специалистов задерживаются авиарейсы, в том числе пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. В то же время самолеты перенаправляются на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск.
Частично недоступными стали сайты Домодедово, авиакомпании «Россия», Nowrdwind, S7 и сайты туроператоров.
Сейчас госсистема предупреждения компьютерных атак РФ "ГосСОПКА" продолжает сообщать о проблемах тех или иных ресурсов авиасферы.
Также украинская разведка контролирует государственный сервер официального сайта Госдумы Ставропольского края РФ.
Там разместили баннер, на котором изображена Красная площадь с украинскими флагами и надписью «Держитесь, мы вас освободим!». Со временем сервер был выведен из строя.
Киберспециалисты Главного управления разведки также атаковали серверы Совета Федерации федерального собрания РФ и сервер органов государственной власти России.
Предыдущие кибератаки ГУР в РФ
ГУР МОУ 5 июня осуществило масштабную кибератаку на государственные учреждения и крупные компании РФ.
По состоянию на 11:00 5 июня отсутствовал доступ к электронным сервисам сайта государственных услуг, а также услуг ряда министерств: обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.
Также были недоступен сайт и сервисы федеральной налоговой службы России. В таможенной службе признали факт DDoS-атаки на операторов связи, из-за чего "информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности усложнен".
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