Хакеры показали россиянам кадры войны в Украине вместо парада — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Хакеры показали россиянам кадры войны в Украине вместо парада — видео

хакер
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Источник:  online.ua

Неизвестные хакеры взломали эфир телепровайдера "Уфанет" в Башкортостане и Оренбургской, Омской и Иркутской областях. Вместо парада на Красной площади зрителям показывали кадры, связанные с войной в Украине.

Что известно о действиях хакеров по взлому российских телеканалов

В СМИ пишут, что вместо парада зрителям транслировали кадры теракта в "Крокусе", видео с подтверждениями фальсификации выборов, а также фото воюющих против Украины солдат РФ с подписью "убийца" на каждом. 

Неизвестные объявили импичмент Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время терактов.

По данным СМИ, каналы телепровайдера "Уфанет" смотрят в более чем 600 городах и селениях. В пресс-службе компании заявили, что эфир отключили и "работают над ликвидацией проблемы".

Кроме того, издание "Медуза" отметило, что об изломе "одной из платформ для трансляции ТВ-каналов" сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Россияне сломали спутниковый сигнал "Интера"

Россияне сломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и Интер и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади.

Об этом свидетельствуют видео, которые начали появляться в разных телеграммах каналах. Эту же информацию подтвердили изданию и в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

Отмечается, что украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением атаки хакеров.

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