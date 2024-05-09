Хакери показали росіянам кадри війни в Україні замість параду — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Хакери показали росіянам кадри війни в Україні замість параду — відео

хакери
Джерело:  online.ua

Невідомі хакери зламали ефір телепровайдера "Уфанет" в Башкортостані та Оренбурзькій, Омській й Іркутській областях. Замість параду на Красній площі глядачам показували кадри пов'язані з війною в Україні.

Що відомо про дії хакерів щодо зламу російських телеканалів

У ЗМІ пишуть, що замість параду глядачам транслювали кадри теракту в "Крокусі", відео з підтвердженнями фальсифікації виборів, а також фото солдат РФ, котрі воюють проти України, з підписом "вбивця" на кожному.

Невідомі оголосили імпічмент Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язанні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час терактів. 

За даними ЗМІ, канали телепровайдера "Уфанет" дивляться в більш ніж 600 містах і селищах. У пресслужбі компанії заявили, що ефір відключили та "працюють над ліквідацією проблеми". 

Крім того, видання "Медуза" зазначило, що про злам "однієї з платформ для трансляції ТБ-каналів" повідомив радник глави анексованого Криму Олег Крючков.

Росіяни зламали супутниковий сигнал "Інтера"

Росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.

Про це свідчать відео, які почали зʼявлятися у різних телеграм каналах. Цю ж інформацію підтвердили виданню і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

Зазначається, що українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

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