Кіберфахівці ГУР атакували сайти російських аеропортів та авіакомпаній — джерела

Хакери атакували ресурси аеропорту «Домодєдово», аеропорту «Гагарін» у місті Саратов та аеропорту в місті Южно-Сахалінск.
Головні тези:
- Атака призвела до затримки авіарейсів та перенаправлення літаків на інші аеродроми, включаючи Самару та Ульянівськ.
- Сайти таких відомих компаній, як «Россія», Nowrdwind, S7, а також туроператорів, стали частково недоступними.
- Це не перший випадок кібератаки ГУР на Росію: у минулому, українські хакери вразили державні установи та компанії, паралізувавши їхню роботу.
Що відому про хакерську кібератаку ГУР на сайти РФ
Як зазначають джерела, унаслідок кібератаки українських фахівців затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ.
Частково недоступними стали сайти Домодєдово, авіакомпаній «Россія», Nowrdwind, S7 та сайти туроператорів.
Зараз держсистема попередження комп’ютерних атак РФ «ГосСОПКА» продовжує повідомляти про проблемах тих чи інших ресурсів авіасфери.
Також українська розвідка контролює державний сервер офіційного сайту Держдуми Ставропольського краю РФ.
Там розмістили банер, на якому зображено Красну площу з українськими прапорами та написом «Держитесь, ми вас освободим!». З часом сервер було виведено з ладу.
Кіберфахівці Головного управління розвідки також атакували сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.
Попередні кібератаки ГУР у РФ
ГУР МОУ 5 червня здійснило масштабну кібератаку на державні установи та великі компанії РФ.
Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.
Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».
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