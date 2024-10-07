Более 20 тыс украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ

По состоянию на 6 октября более 20 тыс украинцев обратилось в центры рекрутинга украинской армии.
Главные тезисы
- Более 20 тыс украинцев обратились в рекрутинговые центры украинской армии к 6 октября.
- В центрах рекрутинга доступно более 10 тыс вакансий, среди которых популярны водители, медики и операторы БПЛА.
- Ежемесячно к украинским силам обороны присоединяются примерно 6,5 тыс добровольцев, имеющих возможность выбирать различные профессии.
- Украинцы могут рекрутироваться не только в ВСУ, но и в Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу и другие структуры.
- Всего в Украине функционирует 40 рекрутинговых центров Вооруженных Сил Украины.
В Украине работают 40 рекрутинговых центров ВСУ
По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратились в центры рекрутинга украинской армии.
5091 из них уже рассматриваются как кандидаты в Сил обороны, а 1726 — начали службу или вскоре присоединятся к войску.
Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.
На прошлой неделе открылся новый центр рекрутинга в Тернополе.
Детали и адреса центров — на сайте по ссылке.
Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны
Уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец рассказал об этом на открытии Центра рекрутинга в Черкассах.
По его словам, ежемесячно примерно 6,5 тыс. украинцев вступают в армию. Однако это не значит, что они занимают только военные посты.
Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, включая поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других. Рекрутироваться можно ко всем силам обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.
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