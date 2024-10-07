Более 20 тыс украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Более 20 тыс украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ

Министерство обороны Украины
Центр
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По состоянию на 6 октября более 20 тыс украинцев обратилось в центры рекрутинга украинской армии.

Главные тезисы

  • Более 20 тыс украинцев обратились в рекрутинговые центры украинской армии к 6 октября.
  • В центрах рекрутинга доступно более 10 тыс вакансий, среди которых популярны водители, медики и операторы БПЛА.
  • Ежемесячно к украинским силам обороны присоединяются примерно 6,5 тыс добровольцев, имеющих возможность выбирать различные профессии.
  • Украинцы могут рекрутироваться не только в ВСУ, но и в Нацгвардию, СБУ, Госпогранслужбу и другие структуры.
  • Всего в Украине функционирует 40 рекрутинговых центров Вооруженных Сил Украины.

В Украине работают 40 рекрутинговых центров ВСУ

По состоянию на 6 октября 20 150 человек обратились в центры рекрутинга украинской армии.

5091 из них уже рассматриваются как кандидаты в Сил обороны, а 1726 — начали службу или вскоре присоединятся к войску.

Центры предлагают более 10 тыс. вакансий, среди которых самые популярные: водители, операторы БПЛА, штабные работники и медики.

На прошлой неделе открылся новый центр рекрутинга в Тернополе.

Всего в Украине насчитывается 40 таких центров, первый из которых открыт 12 февраля во Львове. Остальные центры начали активно открываться с конца марта 2024 года.

Детали и адреса центров — на сайте по ссылке.

Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец рассказал об этом на открытии Центра рекрутинга в Черкассах.

По его словам, ежемесячно примерно 6,5 тыс. украинцев вступают в армию. Однако это не значит, что они занимают только военные посты.

Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, включая поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других. Рекрутироваться можно ко всем силам обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

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