Резерв+. В Минобороны назвали сроки запуска сервиса рекрутинга

В октябре 2024 года Министерство обороны Украины запустит сервис рекрутинга в приложении Резерв+.
Главные тезисы
- Минобороны Украины планирует запустить сервис рекрутинга в приложении Резерв+ в октябре 2024 года для военнообязанных.
- Сервис поможет пользователям выбрать наиболее подходящие должности в соответствии с их опытом, умениями и предпочтениями, предоставляя доступ к боевым и небоевым позициям.
- Приложение Резерв+ содержит детальные описания вакансий, информацию о бригадах, их командовании и достижениях, что делает процесс выбора вакансий более информативным и удобным.
Сервис рекрутинга запустят в Резерв+ уже в октябре
Как отмечают в ведомстве, новый сервис рекрутинга в Резерв+ поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям.
Доступны будут как боевые, так и небоевые позиции.
Для начала пользователям необходимо будет заполнить анкету, на основе которой система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.
Особенностью сервиса в Минобороны называют удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы — интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или "минус" для его отклонения.
Что известно о приложении Резерв+
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет — ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
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