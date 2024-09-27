Резерв+. В Минобороны назвали сроки запуска сервиса рекрутинга

В октябре 2024 года Министерство обороны Украины запустит сервис рекрутинга в приложении Резерв+.

Сервис рекрутинга запустят в Резерв+ уже в октябре

Как отмечают в ведомстве, новый сервис рекрутинга в Резерв+ поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям.

Доступны будут как боевые, так и небоевые позиции.

Для начала пользователям необходимо будет заполнить анкету, на основе которой система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Особенностью сервиса в Минобороны называют удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы — интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или "минус" для его отклонения.

Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение Резерв+, кроме базовой функции обновления данных, стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы — один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

Что известно о приложении Резерв+

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн — через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет — ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.