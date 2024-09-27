Резерв+. У Міноборони назвали терміни запуску сервісу рекрутингу
Категорія
Україна
Дата публікації

Резерв+. У Міноборони назвали терміни запуску сервісу рекрутингу

Міноборони України
Резерв+

У жовтні 2024 року Міністерство оборони України запустить сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+.

Головні тези:

  • У жовтні 2024 року Міністерство оборони України планує запустити сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ для військовозобов'язаних.
  • Сервіс допоможе користувачам обрати найбільш прийнятні посади відповідно до їхнього досвіду, вмінь та вподобань.
  • Резерв+ надасть доступ до бойових та небойових позицій, дозволить оперативно оновлювати дані та отримувати інформацію з реєстру “Оберіг”.

Сервіс рекрутингу запустять у Резерв+ вже у жовтні

Як зазначають у відомстві, новий сервіс рекрутингу в Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

Доступними будуть як бойові, так і небойові позиції.

Спершу користувачам необхідно буде заповнити анкету, на основі якої система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Особливістю сервісу в Міноборони називають зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи — інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв+, крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один з важливих кроків, які ми робимо для цього.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації

Що відомо про застосунок Резерв+

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет — ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

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