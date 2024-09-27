Резерв+. У Міноборони назвали терміни запуску сервісу рекрутингу

У жовтні 2024 року Міністерство оборони України запустить сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+.
Головні тези:
- У жовтні 2024 року Міністерство оборони України планує запустити сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+ для військовозобов'язаних.
- Сервіс допоможе користувачам обрати найбільш прийнятні посади відповідно до їхнього досвіду, вмінь та вподобань.
- Резерв+ надасть доступ до бойових та небойових позицій, дозволить оперативно оновлювати дані та отримувати інформацію з реєстру “Оберіг”.
Сервіс рекрутингу запустять у Резерв+ вже у жовтні
Як зазначають у відомстві, новий сервіс рекрутингу в Резерв+ допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.
Доступними будуть як бойові, так і небойові позиції.
Спершу користувачам необхідно буде заповнити анкету, на основі якої система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ.
Особливістю сервісу в Міноборони називають зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи — інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.
Що відомо про застосунок Резерв+
17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.
Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.
У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн — через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет — ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
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