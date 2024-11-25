В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга — что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга — что изменится

Генштаб ВСУ
В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга — что изменится
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Главные тезисы

  • Каждая бригада ВСУ создаст подразделение рекрутинга по поручению главнокомандующего, что будет способствовать улучшению вербовки добровольцев.
  • Нововведение позволит командирам более эффективно организовать и сопровождать мероприятия вербовки военнослужащих.
  • С появлением центров рекрутинга в военных частях украинские добровольцы смогут быстрее и удобнее поступать на службу в армии.
  • Процесс вербовки в Армию дронов через мобильное приложение «Действие» стал более простым и быстрым, что способствует привлечению квалифицированных кадров в военную службу.

Что известно о центрах рекрутинга в воинских частях

Как сообщает Генштаб, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев".

Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 г. внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 г. № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

Как работает рекрутинг в Армию дронов в Действии

Как отмечается, процесс подачи заявления через "Действие" стал максимально удобным и быстрым. Больше нет необходимости лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию.

После подачи заявления в "Действия" военнообязанный проходит собеседование и подписывает контракт.

Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.

В рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот и научили тысячи операторов, которые еженедельно уничтожают сотни единиц вражеской техники. Чтобы увеличить количество квалифицированных операторов, Минобороны начало сертифицировать частные школы для обучения операторов БПЛА, а рекрутинг через "Действие" — это логичный шаг для тех, кто уже решил, кем хочет стать в этой войне, — отметил Михаил Федоров .

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