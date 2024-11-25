В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга — что изменится

Что известно о центрах рекрутинга в воинских частях

Как сообщает Генштаб, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев".

Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 г. внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 г. № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

Как работает рекрутинг в Армию дронов в Действии

Как отмечается, процесс подачи заявления через "Действие" стал максимально удобным и быстрым. Больше нет необходимости лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию.

После подачи заявления в "Действия" военнообязанный проходит собеседование и подписывает контракт.

Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.