В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга — что изменится

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
Главные тезисы
- Каждая бригада ВСУ создаст подразделение рекрутинга по поручению главнокомандующего, что будет способствовать улучшению вербовки добровольцев.
- Нововведение позволит командирам более эффективно организовать и сопровождать мероприятия вербовки военнослужащих.
- С появлением центров рекрутинга в военных частях украинские добровольцы смогут быстрее и удобнее поступать на службу в армии.
- Процесс вербовки в Армию дронов через мобильное приложение «Действие» стал более простым и быстрым, что способствует привлечению квалифицированных кадров в военную службу.
Что известно о центрах рекрутинга в воинских частях
Как сообщает Генштаб, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.
Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев".
Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 г. внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 г. № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
В ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.
Как работает рекрутинг в Армию дронов в Действии
Как отмечается, процесс подачи заявления через "Действие" стал максимально удобным и быстрым. Больше нет необходимости лично посещать ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию.
После подачи заявления в "Действия" военнообязанный проходит собеседование и подписывает контракт.
Базовая военная подготовка будет проходить по специальности, которую выберет резервист.
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.
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