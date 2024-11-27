ВСУ уничтожили более 1500 окупантов РФ, 14 танков и 48 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.

На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Роща, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Тринадцать штурмовых действий произошло за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечине.