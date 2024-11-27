ВСУ уничтожили более 1500 окупантов РФ, 14 танков и 48 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 735 410 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отражают атаки российских захватчиков, уничтожив более 1500 окупантов и значительное количество военной техники.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на территорию Украины статистически поражает: 735 410 военных.
- Разные направления фронта фиксируют 224 боевых столкновения, где украинские силы отстаивают позиции и отражают штурмы врага.
- На различных направлениях зафиксировано 46 штурмов окупантов в районе Луча.
- Генштаб сообщает о значительных потерях армии РФ за последние сутки, включая уничтожение танков, БМП, артиллерии, и другой техники.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 449 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 19 304 (+48) ед,
артиллерийских систем — 20 830 (+24) ед,
РСЗО — 1 255 (+1) ед,
средств ПВО — 1 005 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 616 (+64) ед,
крылатых ракет — 2 765 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 126 (+84) ед,
специальной техники — 3687 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.
На Купянском направлении в сутки произошло 18 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленого Роща, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.
На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.
Тринадцать штурмовых действий произошло за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечине.
На Торецком направлении враг активно задействовал бомбардировочную авиацию, совершил шесть атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.
На Времивском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ровнополь.
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