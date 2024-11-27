ЗСУ знищили понад 1500 окупантів РФ, 14 танків та 48 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.

Тринадцять штурмових дій відбулось минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.