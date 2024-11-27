ЗСУ знищили понад 1500 окупантів РФ, 14 танків та 48 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 735 410 військових.
Головні тези:
- Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши понад 1500 окупантів та більше 90 одиниць військової техніки.
- Загалом, з початку російської агресії на території України, армія РФ втратила понад 735 тисяч військових.
- На різних напрямках фронту зафіксовано 224 бойових зіткнення, де українські сили відстоювали позиції та відбивали штурми ворога.
- У боротьбі проти агресора Україна знищила 14 танків, 48 бойових броньованих машин та іншу техніку.
- Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу населеного пункту Промінь, де було відбито 46 штурмів ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 449 (+14) од,
бойових броньованих машин — 19 304 (+48) од,
артилерійських систем — 20 830 (+24) од,
РСЗВ — 1 255 (+1) од,
засобів ППО — 1 005 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 616 (+64) од,
крилатих ракет — 2 765 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 126 (+84) од,
спеціальної техніки — 3 687 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.
Тринадцять штурмових дій відбулось минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.
На Торецькому напрямку ворог активно задіював бомбардувальну авіацію, здійснив шість атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Сонцівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка, Веселий Гай, Розлив та Рівнопіль.
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