Коли закінчиться війна РФ проти України — прогноз офіцера ВПС США

Загарбницька війна Росії проти України може тривати ще протягом 3 років. Такою думкою поділився підполковник, офіцер ВПС США Джахара Матісек.
Головні тези:
- Є декілька сценаріїв подальшого розвитку подій, зокрема можливість втручання нового президента США Дональда Трампа у хід війни.
- Джахара Матісек вважає, що російський диктатор не наважиться застосувати ядерну зброю у найближчому майбутньому.
- Дозвіл Україні бити західними ракетами по території РФ є важливим, однак не надто потужним.
Війна може затягнутися ще на кілька років
На переконання американського офіцера, є кілька сценаріїв подальшого розвитку подій.
Один з них це той, коли новий президент США Дональд Трамп не буде втручатися у хід війни.
На його переконання, російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у найближчому майбутньому.
Офіцер додав, що насправді Кремль не готовий до такого кроку, адже він завдасть більше шкоди самій Росії, аніж Україні.
Що не так з рішенням Байдена щодо України
Американський офіцер зазначив, що дозвіл Україні з боку чинного американського лідера Джо Байдена бити західними далекобійними ракетами по території РФ є дуже добрим.
Попри це, також існує важливий нюанс, який неможливо ігнорувати.
Насамперед це те, що дальність такого озброєння становить лише 300 км.
Офіцер звертає увагу на те, що вказану відстань можна проїхати за кілька годин, а значить про жодну “далекобійність” наразі не йдеться.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-