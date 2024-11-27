Коли закінчиться війна РФ проти України — прогноз офіцера ВПС США

Загарбницька війна Росії проти України може тривати ще протягом 3 років. Такою думкою поділився підполковник, офіцер ВПС США Джахара Матісек.

Війна може затягнутися ще на кілька років

На переконання американського офіцера, є кілька сценаріїв подальшого розвитку подій.

Один з них це той, коли новий президент США Дональд Трамп не буде втручатися у хід війни.

Я бачу, що це триватиме ще три роки, — озвучив свій прогноз Джахара Матісек. Поширити

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у найближчому майбутньому.

Офіцер додав, що насправді Кремль не готовий до такого кроку, адже він завдасть більше шкоди самій Росії, аніж Україні.

Решта світу буде судити про дії Москви і про використання нею ядерної зброї, коли виживання російської держави і російського керівництва не стоятиме на кону, — наголосив Матісек. Поширити

Що не так з рішенням Байдена щодо України

Американський офіцер зазначив, що дозвіл Україні з боку чинного американського лідера Джо Байдена бити західними далекобійними ракетами по території РФ є дуже добрим.

Попри це, також існує важливий нюанс, який неможливо ігнорувати.

Насамперед це те, що дальність такого озброєння становить лише 300 км.

Я пілот військово-повітряних сил, тому, коли я думаю про "далекобійність", я думаю, що можу вразити будь-яку точку на планеті, де б я не знаходився. Мені подобається використовувати термін "антистратегія", коли йдеться про те, що США фактично загнали себе в кут, дозволивши ракети великої дальності і глибокі удари по Росії, коли вона знаходиться на відстані 300 кілометрів. Поширити

Офіцер звертає увагу на те, що вказану відстань можна проїхати за кілька годин, а значить про жодну “далекобійність” наразі не йдеться.