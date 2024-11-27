Когда закончится война РФ против Украины — прогноз офицера ВВС США
Категория
Украина
Дата публикации

Когда закончится война РФ против Украины — прогноз офицера ВВС США

ВСУ
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Источник:  Радио Свобода

Захватническая война России против Украины может продолжаться еще в течение 3 лет. Таким мнением поделился подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек.

Главные тезисы

  • Есть несколько сценариев дальнейшего развития событий, в частности, возможность вмешательства нового президента США Дональда Трампа в ход войны.
  • Джахара Матисек считает, что российский диктатор не отважится применить ядерное оружие в ближайшем будущем.
  • Разрешение Украины бить западными ракетами по территории РФ важно, однако не слишком мощное.

Война может затянуться еще на несколько лет

По мнению американского офицера, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий.

Один из них тот, при котором новый президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться в ход войны.

Я вижу, что это продлится еще три года, — озвучил свой прогноз Джахара Матисек.

По его убеждению, российский диктатор Владимир Путин не отважится применить ядерное оружие в ближайшем будущем.

Офицер добавил, что на самом деле Кремль не готов к такому шагу, ведь он нанесет больше вреда самой России, чем Украине.

Остальный мир будет судить о действиях Москвы и об использовании ею ядерного оружия, когда выживание российского государства и российского руководства не будет стоять на кону, — подчеркнул Матисек.

Что не так с решением Байдена касательно Украины

Американский офицер отметил, что разрешение Украине со стороны действующего американского лидера Джо Байдена бить западными дальнобойными ракетами по территории РФ очень хорошее.

Несмотря на это, существует важный нюанс, который невозможно игнорировать.

В первую очередь это то, что дальность такого вооружения составляет всего 300 км.

Я пилот военно-воздушных сил, поэтому, когда я думаю о "дальнобойности", я думаю, что могу поразить любую точку на планете, где бы я ни находился. Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров.

Офицер обращает внимание на то, что указанное расстояние можно проехать за несколько часов, а значит ни о какой "дальнобойности" пока речь не идет.

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