Байден подготовил амбициозный план касательно Украины на 2025 год

Действующий американский лидер Джо Байден уже знает, что должны сделать США, чтобы у Украины была возможность успешно обороняться от агрессии России в течение всего 2025 года.

Байден не оставит Украину без важной помощи

О планах президента США первым рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Это произошло после встречи с министрами иностранных дел G7 в Италии.

Как утверждает шеф американской дипломатии, "Группа семи" и ее партнеры "решительно настроены" на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.

Кроме того, Блинкен публично пообещал, что официальный Вашингтон продолжит увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины на востоке.

По словам дипломата, привлечение диктатором Путиным солдат КНДР к войне против Украины является предметом "серьезного беспокойства" для G7.

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Реальность такова. Украина борется за нас. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Американский дипломат подчеркнул: ключевая причина того, почему "так много стран принимают участие в защите Украины", заключается в том, что "агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины".

Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и необходимы для поддержания мира и стабильности, — добавил Блинкен. Поделиться

Что важно понимать, в последние недели президент США Джо Байден действительно принял ряд решений, которые могут изменить ход войны.

В первую очередь речь идет о предоставлении разрешения Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами.

Также Штаты передадут ВСУ противопехотные мины и сотни ракет.