Байден подготовил амбициозный план касательно Украины на 2025 год
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Байден подготовил амбициозный план касательно Украины на 2025 год

Байден
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Источник:  Sky News

Действующий американский лидер Джо Байден уже знает, что должны сделать США, чтобы у Украины была возможность успешно обороняться от агрессии России в течение всего 2025 года.

Главные тезисы

  • В следующем году Украина не останется наедине с Россией.
  • США обещают оказывать помощь посредством денег, боеприпасов и других важных ресурсов.
  • На этом фоне Джо Байден уже принял ряд важных решений.

Байден не оставит Украину без важной помощи

О планах президента США первым рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Это произошло после встречи с министрами иностранных дел G7 в Италии.

Как утверждает шеф американской дипломатии, "Группа семи" и ее партнеры "решительно настроены" на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.

Кроме того, Блинкен публично пообещал, что официальный Вашингтон продолжит увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины на востоке.

По словам дипломата, привлечение диктатором Путиным солдат КНДР к войне против Украины является предметом "серьезного беспокойства" для G7.

Блинкен еще раз призвал союзников Украины усилить поддержку Киева

Реальность такова. Украина борется за нас.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Американский дипломат подчеркнул: ключевая причина того, почему "так много стран принимают участие в защите Украины", заключается в том, что "агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины".

Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и необходимы для поддержания мира и стабильности, — добавил Блинкен.

Что важно понимать, в последние недели президент США Джо Байден действительно принял ряд решений, которые могут изменить ход войны.

В первую очередь речь идет о предоставлении разрешения Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами.

Также Штаты передадут ВСУ противопехотные мины и сотни ракет.

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