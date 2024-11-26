Байден подготовил амбициозный план касательно Украины на 2025 год

Действующий американский лидер Джо Байден уже знает, что должны сделать США, чтобы у Украины была возможность успешно обороняться от агрессии России в течение всего 2025 года.
Главные тезисы
- В следующем году Украина не останется наедине с Россией.
- США обещают оказывать помощь посредством денег, боеприпасов и других важных ресурсов.
- На этом фоне Джо Байден уже принял ряд важных решений.
Байден не оставит Украину без важной помощи
О планах президента США первым рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Это произошло после встречи с министрами иностранных дел G7 в Италии.
Как утверждает шеф американской дипломатии, "Группа семи" и ее партнеры "решительно настроены" на то, чтобы у Украины были деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.
Кроме того, Блинкен публично пообещал, что официальный Вашингтон продолжит увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины на востоке.
По словам дипломата, привлечение диктатором Путиным солдат КНДР к войне против Украины является предметом "серьезного беспокойства" для G7.
Блинкен еще раз призвал союзников Украины усилить поддержку Киева
Американский дипломат подчеркнул: ключевая причина того, почему "так много стран принимают участие в защите Украины", заключается в том, что "агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины".
Что важно понимать, в последние недели президент США Джо Байден действительно принял ряд решений, которые могут изменить ход войны.
В первую очередь речь идет о предоставлении разрешения Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами.
Также Штаты передадут ВСУ противопехотные мины и сотни ракет.
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