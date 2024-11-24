Путин приказал армии РФ захватить еще один большой город Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Путин приказал армии РФ захватить еще один большой город Украины

армия РФ
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Источник:  The Economist

Согласно данным издания The Economist, российские захватчики активно готовятся к наступлению на Запорожье — большой и важный город Украины, который находится в 30 километрах от линии фронта.

Главные тезисы

  • Запорожье является важным центром тяжелой промышленности и имеет стратегическое значение для Украины.
  • Российские захватчики готовятся к возможному наступлению на город, но согласно информации украинских командиров, такое развитие событий маловероятно.
  • Силы обороны Украины принимают меры с целью укрепления оборонных позиций вблизи Запорожья.

Россия может попытаться оккупировать Запорожье

Что важно понимать, именно Запорожье является одним из оставшихся трех "центров тяжелой промышленности".

Этот населенный пункт имеет большое значение для выживания всего государства, особенно на фоне масштабной войны.

Как известно, еще 2 года назад российский диктатор Владимир Путин цинично солгал, что вся Запорожская область является его собственностью, несмотря на то, что под контролем армии РФ было всего 33% ее территории.

В течение двух месяцев российские ракеты и фугасные бомбы наносили удары по городу, разрушив 1500 домов.

Согласно данным инсайдера журналистов, к возможному наступлению на Запорожье Россия может привлечь 130 000 своих солдат.

Как в Силах обороны Украины комментируют эту информацию

С комментарием по этому поводу уже выступил полковник Алексей Хильченко — командир бригады быстрого реагирования "Спартан", которую недавно перебросили в Запорожье.

По его словам, в настоящее время армия РФ "занята в другом месте" и не будет наступать на этот город.

Кроме того, полковник добавил, что захватчики намеревались перебросить две дивизии (20 000-30 000 военнослужащих) для начального штурма, однако 50% из них направили на Курщину.

Командир батальона 118-й бригады "Лемберг", занимающей юго-западные рубежи обороны Запорожской области, согласен с тем, что оккупанты пока не готовы к этому шагу.

Но когда они его нанесут, первый удар будет самым сильным, — добавил он.

Журналисты обращают внимание на то, что Украина в этот раз не рискует и возводит новые укрепления возле Запорожья.

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