Мы должны. У Трампа дали громкое обещание относительно Украины
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Мы должны. У Трампа дали громкое обещание относительно Украины

Трамп
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Источник:  Fox News

Команда американского лидера Дональда Трампа сделает все возможное, чтобы вернуть миру. С таким заявлением выступил конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который станет советником нового президента США по нацбезопасности.

Главные тезисы

  • Уолтц поддерживает решение предоставить Украине возможность использовать противопехотные мины.
  • Новый президент США Дональд Трамп сосредоточился на завершении войны, а не на заявлениях о ней.
  • Международные усилия и страны Европы играют ключевую роль в этом процессе.

Что Волтц думает о войне РФ против Украины

Журналисты попросили у советника Дональда Трампа прокомментировать неожиданное решение действующего президента Джо Байдена, который разрешил Украине использовать противопехотные наземные мины.

Уолтц обратил внимание на то, что речь идет об "умных минах".

Более того, он подчеркнул, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этой войне"

Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны.

Майк Уолтц

Майк Уолтц

Американский конгрессмен

Почему Трамп редко говорит о войне РФ против Украины

Как утверждает Майк Уолтц, новый президент США Дональд Трамп на самом деле "невероятно взволнован" из-за войны, которую страна-агрессорка РФ ведет против украинского народа.

Президент Трамп невероятно обеспокоен происходящей там кровавой бойней (и тем) как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир, — подчеркнул американский политик.

Он также подчеркнул, что страны Европы в этом процессе должны играть ключевую роль.

Журналисты также поинтересовались у конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.

По словам Волтца, новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.

Мы должны довести это до ответственного конца… Нам нужно возобновить сдерживание, восстановить мир и опередить эскалацию, а не реагировать на нее.

Майкл Уолтц

Майкл Уолтц

Американский конгрессмен

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