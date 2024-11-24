Мы должны. У Трампа дали громкое обещание относительно Украины

Команда американского лидера Дональда Трампа сделает все возможное, чтобы вернуть миру. С таким заявлением выступил конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который станет советником нового президента США по нацбезопасности.

Что Волтц думает о войне РФ против Украины

Журналисты попросили у советника Дональда Трампа прокомментировать неожиданное решение действующего президента Джо Байдена, который разрешил Украине использовать противопехотные наземные мины.

Уолтц обратил внимание на то, что речь идет об "умных минах".

Более того, он подчеркнул, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этой войне"

Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны. Майк Уолтц Американский конгрессмен

Почему Трамп редко говорит о войне РФ против Украины

Как утверждает Майк Уолтц, новый президент США Дональд Трамп на самом деле "невероятно взволнован" из-за войны, которую страна-агрессорка РФ ведет против украинского народа.

Президент Трамп невероятно обеспокоен происходящей там кровавой бойней (и тем) как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир, — подчеркнул американский политик. Поделиться

Он также подчеркнул, что страны Европы в этом процессе должны играть ключевую роль.

Журналисты также поинтересовались у конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.

По словам Волтца, новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.