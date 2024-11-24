Мы должны. У Трампа дали громкое обещание относительно Украины

Команда американского лидера Дональда Трампа сделает все возможное, чтобы вернуть миру. С таким заявлением выступил конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который станет советником нового президента США по нацбезопасности.
Главные тезисы
- Уолтц поддерживает решение предоставить Украине возможность использовать противопехотные мины.
- Новый президент США Дональд Трамп сосредоточился на завершении войны, а не на заявлениях о ней.
- Международные усилия и страны Европы играют ключевую роль в этом процессе.
Что Волтц думает о войне РФ против Украины
Журналисты попросили у советника Дональда Трампа прокомментировать неожиданное решение действующего президента Джо Байдена, который разрешил Украине использовать противопехотные наземные мины.
Уолтц обратил внимание на то, что речь идет об "умных минах".
Более того, он подчеркнул, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этой войне"
Почему Трамп редко говорит о войне РФ против Украины
Как утверждает Майк Уолтц, новый президент США Дональд Трамп на самом деле "невероятно взволнован" из-за войны, которую страна-агрессорка РФ ведет против украинского народа.
Он также подчеркнул, что страны Европы в этом процессе должны играть ключевую роль.
Журналисты также поинтересовались у конгрессмена, почему Трамп не часто публично обсуждает ситуацию в Украине.
По словам Волтца, новый глава Белого дома сосредоточен на действиях, а не на словах.
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