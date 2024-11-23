Трамп выбирает спецпосланника по Украине. Что не так с Ричардом Гренеллом

Новый президент США Дональд Трампа намерен назначить своего экс-главу разведки Ричарда Гренелла специальным представителем по войне России против Украины.
Главные тезисы
- У Ричарда Гренелла богатый дипломатический опыт и контакты с европейскими политиками.
- Ранее он предлагал создание "автономных зон" в Украине.
- Кроме того, приспешник Трампа выступает против членства Украины в НАТО.
У Гренелла есть шансы стать спецпредставителем Украины
Об этом узнали иностранные журналисты от четырех своих инсайдеров в окружении нового главы Белого дома.
Что важно понимать, Ричард Гренелл, который ранее был послом в ФРГ и исполнял обязанности директора национальной разведки США во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год.
Согласно данным СМИ, именно он может стать ключевой фигурой в усилиях лидера республиканцев закончить войну РФ против Украины, если его кандидатура будет утверждена.
Что не так с Ричардом Гренеллом
Журналисты обращают внимание на то, что летом 2024 года он озвучивал предложение о создании "автономных зон" в Украине.
Гренелл считает, что это может стать способом урегулирования войны России против Украины.
Более того, приспешник Трампа публично выступал против присоединения Украины к НАТО в обозримом будущем.
По словам инсайдеров, поклонники Гренелла утверждают, что его главным плюсом является богатый дипломатический опыт, а также контакты с европейскими политиками.
Нельзя также игнорировать тот факт, что он являлся специальным посланником Дональда Трампа в переговорах между Сербией и Косово.
Ранее новый президент США рассматривал Гренелла как одного из претендентов на должность главы Госдепа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-