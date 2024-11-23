Трамп выбирает спецпосланника по Украине. Что не так с Ричардом Гренеллом

Новый президент США Дональд Трампа намерен назначить своего экс-главу разведки Ричарда Гренелла специальным представителем по войне России против Украины.

У Гренелла есть шансы стать спецпредставителем Украины

Об этом узнали иностранные журналисты от четырех своих инсайдеров в окружении нового главы Белого дома.

Что важно понимать, Ричард Гренелл, который ранее был послом в ФРГ и исполнял обязанности директора национальной разведки США во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год.

Согласно данным СМИ, именно он может стать ключевой фигурой в усилиях лидера республиканцев закончить войну РФ против Украины, если его кандидатура будет утверждена.

Трамп рассматривает вариант создания должности специального посланника, занимающегося исключительно решением "российско-украинской войны". Это может стать одним из его первых дипломатических шагов после вступления в должность. Однако финальное решение о создании этой должности до сих пор не принято. Поделиться

Ричард Гренелл (Фото: wikipedia.org)

Что не так с Ричардом Гренеллом

Журналисты обращают внимание на то, что летом 2024 года он озвучивал предложение о создании "автономных зон" в Украине.

Гренелл считает, что это может стать способом урегулирования войны России против Украины.

Более того, приспешник Трампа публично выступал против присоединения Украины к НАТО в обозримом будущем.

По словам инсайдеров, поклонники Гренелла утверждают, что его главным плюсом является богатый дипломатический опыт, а также контакты с европейскими политиками.

Нельзя также игнорировать тот факт, что он являлся специальным посланником Дональда Трампа в переговорах между Сербией и Косово.

Ранее новый президент США рассматривал Гренелла как одного из претендентов на должность главы Госдепа.