Трамп обирає спецпосланця з питань України. Що не так з Річардом Гренеллом

У Гренелла є шанси стати спецпредставником України

Про це дізналися іноземні журналісти від чотирьох своїх інсайдерів в оточенні нового очільника Білого дому.

Що важливо розуміти, Річард Гренелл, який раніше був послом в ФРН та виконував обов’язки директора національної розвідки США під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік.

Згідно з даними ЗМІ, саме він може стати ключовою фігурою у зусиллях лідера республіканців закінчити війну РФ проти України, якщо його кандидатуру буде затверджено.

Трамп розглядає варіант створення посади спеціального посланця, який займатиметься виключно вирішенням "російсько-української війни". Це може стати одним із його перших дипломатичних кроків після вступу на посаду. Проте фінальне рішення про створення цієї посади досі не ухвалене. Поширити

Річард Гренелл (Фото: wikipedia.org)

Що не так з Річардом Гренеллом

Журналісти звертають увагу на те, що влітку 2024 року він озвучував пропозицію що створення "автономних зон" в Україні.

Гренелл вважає, що це якимось чином може стати способом врегулювання війни Росії проти України.

Ба більше, поплічник Трампа публічно виступав проти приєднання України до НАТО в осяжному майбутньому.

За словами інсайдерів, прихильники Гренелла стверджують, що його головним плюсом є багатий дипломатичний досвід, а також контакти з європейськими політиками.

Не можна також ігнорувати той факт, що він був спеціальним посланцем Дональда Трампа у переговорах між Сербією та Косово.

Раніше новий президент США розглядав Гренелла як одного із претендентів на посаду очільника Держдепу.