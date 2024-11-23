Трамп обирає спецпосланця з питань України. Що не так з Річардом Гренеллом

Новий президент США Дональд Трампа має намір призначити свого ексглаву розвідки Річарда Гренелла спеціальним представником із питань війни Росії проти України.
Головні тези:
- Річард Гренелл має багатий дипломатичний досвід та контакти з європейськими політиками.
- Раніше він пропонував створення "автономних зон" в Україні.
- Окрім того, поплічник Трампа виступає проти членства України в НАТО.
У Гренелла є шанси стати спецпредставником України
Про це дізналися іноземні журналісти від чотирьох своїх інсайдерів в оточенні нового очільника Білого дому.
Що важливо розуміти, Річард Гренелл, який раніше був послом в ФРН та виконував обов’язки директора національної розвідки США під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік.
Згідно з даними ЗМІ, саме він може стати ключовою фігурою у зусиллях лідера республіканців закінчити війну РФ проти України, якщо його кандидатуру буде затверджено.
Що не так з Річардом Гренеллом
Журналісти звертають увагу на те, що влітку 2024 року він озвучував пропозицію що створення "автономних зон" в Україні.
Гренелл вважає, що це якимось чином може стати способом врегулювання війни Росії проти України.
Ба більше, поплічник Трампа публічно виступав проти приєднання України до НАТО в осяжному майбутньому.
За словами інсайдерів, прихильники Гренелла стверджують, що його головним плюсом є багатий дипломатичний досвід, а також контакти з європейськими політиками.
Не можна також ігнорувати той факт, що він був спеціальним посланцем Дональда Трампа у переговорах між Сербією та Косово.
Раніше новий президент США розглядав Гренелла як одного із претендентів на посаду очільника Держдепу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-