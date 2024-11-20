Нам не підійде. У Кремлі кинули виклик Трампу
Категорія
Політика
Дата публікації

Нам не підійде. У Кремлі кинули виклик Трампу

Пєсков
Джерело:  online.ua

Влада РФ стверджує, що російський диктатор Володимир Путіна не збирається обговорювати з новим президентом США заморожування війни проти України, а буде продовжувати добиватися винятково своїх цілей.

Головні тези:

  • Путін нібито не буде обговорювати з Трампом замороження війни проти України.
  • Диктатор готовий до переговорів, але не на умовах нового президента США.
  • Кремль також не хоче обговорювати деокупацію Криму з адміністрацією Трампа.

Путін не хоче вести переговори на умовах Трампа

З новою заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він вкотре повторив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін нібито готовий до переговорів з новим очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Попри це, як виявилося, російський диктатор навіть не збирається обговорювати з республіканцем окремі теми.

Президент (так у Кремлі досі називають диктатора Путіна — ред.) також уже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту (війни РФ проти України — ред.) нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

На цьому тлі прессекретар нелегітимного президента РФ вкотре вирішив нагадати, що Путін "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

Фото: скриншот

Про що раніше заявляли інсайдери в Кремлі

Інформаційна агенція Reuters дізналася від своїх анонімних джерел, що Путін, мовляв, готовий обговорити з Дональдом Трампом угоду щодо припинення вогню в Україні.

Попри це, він не збирається віддавати Україні захоплені раніше території.

Існує можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Кремль продовжує брехати, що ці чотири області є частиною Росії.

Окрім того, наголошувалося, що російський диктатор може погодитися на виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.

Попри це, деокупацію українського Криму Путін не збирається обговорювати з Трампом.

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