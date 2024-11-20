Влада РФ стверджує, що російський диктатор Володимир Путіна не збирається обговорювати з новим президентом США заморожування війни проти України, а буде продовжувати добиватися винятково своїх цілей.

Путін не хоче вести переговори на умовах Трампа

З новою заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він вкотре повторив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін нібито готовий до переговорів з новим очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Попри це, як виявилося, російський диктатор навіть не збирається обговорювати з республіканцем окремі теми.

Президент (так у Кремлі досі називають диктатора Путіна — ред.) також уже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту (війни РФ проти України — ред.) нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі. Дмитро Пєсков Речник Кремля

На цьому тлі прессекретар нелегітимного президента РФ вкотре вирішив нагадати, що Путін "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

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Про що раніше заявляли інсайдери в Кремлі

Інформаційна агенція Reuters дізналася від своїх анонімних джерел, що Путін, мовляв, готовий обговорити з Дональдом Трампом угоду щодо припинення вогню в Україні.

Попри це, він не збирається віддавати Україні захоплені раніше території.

Існує можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Кремль продовжує брехати, що ці чотири області є частиною Росії. Поширити

Окрім того, наголошувалося, що російський диктатор може погодитися на виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.