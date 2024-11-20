Влада РФ стверджує, що російський диктатор Володимир Путіна не збирається обговорювати з новим президентом США заморожування війни проти України, а буде продовжувати добиватися винятково своїх цілей.
Головні тези:
- Путін нібито не буде обговорювати з Трампом замороження війни проти України.
- Диктатор готовий до переговорів, але не на умовах нового президента США.
- Кремль також не хоче обговорювати деокупацію Криму з адміністрацією Трампа.
Путін не хоче вести переговори на умовах Трампа
З новою заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він вкотре повторив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін нібито готовий до переговорів з новим очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Попри це, як виявилося, російський диктатор навіть не збирається обговорювати з республіканцем окремі теми.
На цьому тлі прессекретар нелегітимного президента РФ вкотре вирішив нагадати, що Путін "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".
Про що раніше заявляли інсайдери в Кремлі
Інформаційна агенція Reuters дізналася від своїх анонімних джерел, що Путін, мовляв, готовий обговорити з Дональдом Трампом угоду щодо припинення вогню в Україні.
Попри це, він не збирається віддавати Україні захоплені раніше території.
Окрім того, наголошувалося, що російський диктатор може погодитися на виведення військ з відносно невеликих ділянок території в Харківській і Миколаївській областях.
Попри це, деокупацію українського Криму Путін не збирається обговорювати з Трампом.
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