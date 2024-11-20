Вирішальне значення. Чи встигне Байден змінити хід війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Вирішальне значення. Чи встигне Байден змінити хід війни

Байден
Джерело:  ISW

На переконання команди ІSW, дозвіл президента США Джо Байдена щодо завдання Україною далекобійних ударів по Росії має вирішальне значення для послаблення потенціалу армії РФ по всій лінії фронту.

Головні тези:

  • Українські удари на великі відстані можуть стати новою можливістю для зміни ходу війни.
  • Підтримка Заходу є ключовим аспектом для успішного контрнаступу та пом'якшення російської агресії.
  • Україна має потенціал та можливості для підвищення ефективності своїх військових зусиль.

Байден хоче змінити ситуацію на полі бою

Українські удари на великі відстані по військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всьому театрі воєнних дій, — йдеться в повідомленні.

Американські аналітики дійшли висновку, що це стане новою можливість для України послабити військові зусилля армії РФ.

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

Враховуючи той факт, що ЗСУ лише нещодавно почали отримувати системи озброєнь для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій, у найближчому майбутньому суттєвих змін на фронті очікувати не варто.

Однак з часом Сили оборони України почнуть проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що якщо Захід збереже та посилить свою підтримку.

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

Україна ше продемонструє свою міць на полі бою

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого може досягти її армія за умови належного ресурсного забезпечення.

Системна інтеграція, спроможність і ефективність українських Збройних сил на полі бою, ймовірно, можуть покращитися за умови, що Україна та її партнери продовжуватимуть виконувати важку роботу, необхідну для нарощування української динаміки.

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

На переконання експертів, продовження і посилення військової допомоги Заходу залишається ключовою умовою для того, щоб Україна могла змінити хід війни.

Нові успіхи ЗСУ на фронті, цілком можливо, підштовхнуть російського диктатора Володимира Путіна до переосмислення своїх розрахунків у цій війні.

Джо Байден ухвалює дедалі більше доленосних рішень щодо посилення України, однак такий підхід повинен використовувати не лише він, а й інші західні лідери.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Байден ухвалив ще одне важливе рішення щодо України
Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США нададуть Україні ще більше HIMARS та Javelin
HIMARS
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Посольство США попередило про ймовірність масштабного обстрілу 20 листопада
Посольство США попередило про ймовірність масштабного обстрілу 20 листопада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?