Вирішальне значення. Чи встигне Байден змінити хід війни

На переконання команди ІSW, дозвіл президента США Джо Байдена щодо завдання Україною далекобійних ударів по Росії має вирішальне значення для послаблення потенціалу армії РФ по всій лінії фронту.
Головні тези:
- Українські удари на великі відстані можуть стати новою можливістю для зміни ходу війни.
- Підтримка Заходу є ключовим аспектом для успішного контрнаступу та пом'якшення російської агресії.
- Україна має потенціал та можливості для підвищення ефективності своїх військових зусиль.
Байден хоче змінити ситуацію на полі бою
Американські аналітики дійшли висновку, що це стане новою можливість для України послабити військові зусилля армії РФ.
Враховуючи той факт, що ЗСУ лише нещодавно почали отримувати системи озброєнь для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій, у найближчому майбутньому суттєвих змін на фронті очікувати не варто.
Однак з часом Сили оборони України почнуть проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що якщо Захід збереже та посилить свою підтримку.
Україна ше продемонструє свою міць на полі бою
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого може досягти її армія за умови належного ресурсного забезпечення.
На переконання експертів, продовження і посилення військової допомоги Заходу залишається ключовою умовою для того, щоб Україна могла змінити хід війни.
Нові успіхи ЗСУ на фронті, цілком можливо, підштовхнуть російського диктатора Володимира Путіна до переосмислення своїх розрахунків у цій війні.
Джо Байден ухвалює дедалі більше доленосних рішень щодо посилення України, однак такий підхід повинен використовувати не лише він, а й інші західні лідери.
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