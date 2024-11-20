Вирішальне значення. Чи встигне Байден змінити хід війни

На переконання команди ІSW, дозвіл президента США Джо Байдена щодо завдання Україною далекобійних ударів по Росії має вирішальне значення для послаблення потенціалу армії РФ по всій лінії фронту.

Байден хоче змінити ситуацію на полі бою

Українські удари на великі відстані по військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всьому театрі воєнних дій, — йдеться в повідомленні. Поширити

Американські аналітики дійшли висновку, що це стане новою можливість для України послабити військові зусилля армії РФ.

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

Враховуючи той факт, що ЗСУ лише нещодавно почали отримувати системи озброєнь для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій, у найближчому майбутньому суттєвих змін на фронті очікувати не варто.

Однак з часом Сили оборони України почнуть проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що якщо Захід збереже та посилить свою підтримку.

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

Україна ше продемонструє свою міць на полі бою

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що Україна ще не мала можливості продемонструвати, чого може досягти її армія за умови належного ресурсного забезпечення.

Системна інтеграція, спроможність і ефективність українських Збройних сил на полі бою, ймовірно, можуть покращитися за умови, що Україна та її партнери продовжуватимуть виконувати важку роботу, необхідну для нарощування української динаміки. Поширити

Фото: ІnstitutefortheStudyofWar

На переконання експертів, продовження і посилення військової допомоги Заходу залишається ключовою умовою для того, щоб Україна могла змінити хід війни.

Нові успіхи ЗСУ на фронті, цілком можливо, підштовхнуть російського диктатора Володимира Путіна до переосмислення своїх розрахунків у цій війні.