Решающее значение. Успеет ли Байден изменить ход войны

По убеждению команды ИSW, разрешение президента США Джо Байдена на нанесение Украиной дальнобойных ударов по России имеет решающее значение для ослабления потенциала армии РФ по всей линии фронта.
Главные тезисы
- Украинские удары на большие расстояния могут оказаться новой возможностью для изменения хода войны.
- Поддержка Запада является ключевым аспектом успешного контрнаступления.
- У Украины есть потенциал и возможности для повышения эффективности своих военных усилий.
Байден хочет изменить ситуацию на поле боя
Американские аналитики пришли к выводу, что это станет новой возможностью для Украины ослабить военные усилия армии РФ.
Учитывая тот факт, что ВСУ только недавно начали получать системы вооружений для ведения современных широкомасштабных боевых действий, в ближайшем будущем существенных изменений на фронте ждать не стоит.
Однако со временем Силы обороны Украины начнут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что если Запад сохранит и усилит свою поддержку.
Украина еще продемонстрирует свою мощь на поле боя
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что у Украины еще не было возможности продемонстрировать, чего может достичь ее армия при условии надлежащего ресурсного обеспечения.
По мнению экспертов, продолжение и усиление военной помощи Запада остается ключевым условием для того, чтобы Украина могла изменить ход войны.
Новые успехи ВСУ на фронте, возможно, подтолкнут российского диктатора Владимира Путина к переосмыслению своих расчетов в этой войне.
Джо Байден принимает все более судьбоносные решения для усиления Украины, однако такой подход должен использовать не только он, но и другие западные лидеры.
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