Решающее значение. Успеет ли Байден изменить ход войны

По убеждению команды ИSW, разрешение президента США Джо Байдена на нанесение Украиной дальнобойных ударов по России имеет решающее значение для ослабления потенциала армии РФ по всей линии фронта.

Байден хочет изменить ситуацию на поле боя

Украинские удары на большие расстояния по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всем театре военных действий, — сказано в сообщении. Поделиться

Американские аналитики пришли к выводу, что это станет новой возможностью для Украины ослабить военные усилия армии РФ.

Фото: InstitutefortheStudyofWar

Учитывая тот факт, что ВСУ только недавно начали получать системы вооружений для ведения современных широкомасштабных боевых действий, в ближайшем будущем существенных изменений на фронте ждать не стоит.

Однако со временем Силы обороны Украины начнут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что если Запад сохранит и усилит свою поддержку.

Фото: InstitutefortheStudyofWar

Украина еще продемонстрирует свою мощь на поле боя

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что у Украины еще не было возможности продемонстрировать, чего может достичь ее армия при условии надлежащего ресурсного обеспечения.

Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать трудную работу, необходимую для наращивания украинской динамики. Поделиться

Фото: InstitutefortheStudyofWar

По мнению экспертов, продолжение и усиление военной помощи Запада остается ключевым условием для того, чтобы Украина могла изменить ход войны.

Новые успехи ВСУ на фронте, возможно, подтолкнут российского диктатора Владимира Путина к переосмыслению своих расчетов в этой войне.