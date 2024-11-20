Посольство США предупредило о вероятности масштабных обстрелов 20 ноября
Категория
Украина
Дата публикации

Посольство США предупредило о вероятности масштабных обстрелов 20 ноября

Посольство США предупредило о вероятности масштабных обстрелов 20 ноября
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Источник:  Посольство США в Украине

Посольство США в Киеве предупредило о получении конкретной информации о возможном масштабном воздушном ударе по Украине 20 ноября. В этой связи учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендуют оставаться в укрытиях.

Главные тезисы

  • Посольство США в Киеве предупредило о возможном масштабном обстреле 20 ноября и закрыло учреждение с рекомендациями к персоналу.
  • Российская атака на энергетическую инфраструктуру Украины вызвала использование ракет и дронов. Гражданам США в Украине рекомендуется готовиться к действиям в случае объявления тревоги.
  • Военные наблюдают за действиями противника и предпринимают меры по защите воздушного пространства Украины.

США получили данные о риске большого обстрела 20 ноября

Как отмечается, посольство призвало граждан США в Украине готовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

Рекомендации для граждан:

  • Следите за обновлением через местные СМИ.

  • Определите заранее ближайшие укрытия.

  • В случае объявления тревоги немедленно отправляйтесь в хранилище.

  • Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракет и 90 дронов

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";

  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

  • 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

  • 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

  • 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей. - носители крылатых ракет.

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