Посольство США предупредило о вероятности масштабных обстрелов 20 ноября

Посольство США в Киеве предупредило о получении конкретной информации о возможном масштабном воздушном ударе по Украине 20 ноября. В этой связи учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендуют оставаться в укрытиях.

США получили данные о риске большого обстрела 20 ноября

Как отмечается, посольство призвало граждан США в Украине готовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

Рекомендации для граждан:

Следите за обновлением через местные СМИ.

Определите заранее ближайшие укрытия.

В случае объявления тревоги немедленно отправляйтесь в хранилище.

Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракет и 90 дронов

Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).