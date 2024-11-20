Посольство США предупредило о вероятности масштабных обстрелов 20 ноября

Посольство США в Киеве предупредило о получении конкретной информации о возможном масштабном воздушном ударе по Украине 20 ноября. В этой связи учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендуют оставаться в укрытиях.
Главные тезисы
- Посольство США в Киеве предупредило о возможном масштабном обстреле 20 ноября и закрыло учреждение с рекомендациями к персоналу.
- Российская атака на энергетическую инфраструктуру Украины вызвала использование ракет и дронов. Гражданам США в Украине рекомендуется готовиться к действиям в случае объявления тревоги.
- Военные наблюдают за действиями противника и предпринимают меры по защите воздушного пространства Украины.
США получили данные о риске большого обстрела 20 ноября
Как отмечается, посольство призвало граждан США в Украине готовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
Рекомендации для граждан:
Следите за обновлением через местные СМИ.
Определите заранее ближайшие укрытия.
В случае объявления тревоги немедленно отправляйтесь в хранилище.
Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.
РФ атаковала энергосистему Украины около 120 ракет и 90 дронов
Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Целью неприятеля была энергетическая инфраструктура по всей Украине.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".
Как отмечают военные, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА. А именно:
одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
одна баллистическая ракета "Искандер-М";
4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об ущербе 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БПЛА:
1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей. - носители крылатых ракет.
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