У ГУР оценили количество ракет Х-101 на вооружении армии РФ

По состоянию на 11 ноября 2024 года Россия имела на вооружении около 300 крылатых ракет Х-101. Об этом сообщает ГУР.
Главные тезисы
- По данным ГУР, российская армия имела на начало ноября около 300 ракет Х-101, некоторые из которых были уже использованы.
- Ежемесячно российские предприятия могут производить 40-50 крылатых ракет Х-101, что подчеркивает потенциальную угрозу для соседних стран.
- Ракеты Х-101 являются одними из самых дорогих в российской армии и могут пролететь более 5,5 тыс км, обладая стратегическими возможностями.
Россия имеет более 100 крылатых ракет Х-101
В ГУР рассказали, что по открытым данным по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.
По данным ГУР, часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела. Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно производить по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия.
По оценкам военной разведки Украины предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.
Х-101 — это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух — земля", взятые на вооружение только в 2013 году. Они одни из самых дорогих в российской армии — приблизительная стоимость одной составляет 13 млн. дол.
Россияне запускают их из стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95 ТС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тыс. км.
Массированная атака РФ по Украине 17 ноября
Силы обороны Украины ночью и утром 17 ноября обнаружили и уничтожили несколько ракет Х-101/55, Кинжал, Искандер-М(KN-23), вероятно, также гиперзвуковую ракету типа Циркон и до десятка ударных дронов, двигавшихся в сторону Киева.
Российские войска нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад, говорится в сообщении.
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