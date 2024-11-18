У ГУР оценили количество ракет Х-101 на вооружении армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР оценили количество ракет Х-101 на вооружении армии РФ

Ракета
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Источник:  24 канал

По состоянию на 11 ноября 2024 года Россия имела на вооружении около 300 крылатых ракет Х-101. Об этом сообщает ГУР.

Главные тезисы

  • По данным ГУР, российская армия имела на начало ноября около 300 ракет Х-101, некоторые из которых были уже использованы.
  • Ежемесячно российские предприятия могут производить 40-50 крылатых ракет Х-101, что подчеркивает потенциальную угрозу для соседних стран.
  • Ракеты Х-101 являются одними из самых дорогих в российской армии и могут пролететь более 5,5 тыс км, обладая стратегическими возможностями.

Россия имеет более 100 крылатых ракет Х-101

В ГУР рассказали, что по открытым данным по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

По данным ГУР, часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела. Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно производить по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия.

По оценкам военной разведки Украины предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно.

Х-101 — это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух — земля", взятые на вооружение только в 2013 году. Они одни из самых дорогих в российской армии — приблизительная стоимость одной составляет 13 млн. дол.

Россияне запускают их из стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95 ТС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тыс. км.

Массированная атака РФ по Украине 17 ноября

Силы обороны Украины ночью и утром 17 ноября обнаружили и уничтожили несколько ракет Х-101/55, Кинжал, Искандер-М(KN-23), вероятно, также гиперзвуковую ракету типа Циркон и до десятка ударных дронов, двигавшихся в сторону Киева.

Российские войска нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад, говорится в сообщении.

Для атаки мирных украинских городов, в том числе Киева, враг применил крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС, аэробалистические ракеты «Кинжал» с МиГ-31К, баллистические ракеты Искандер-М(KN-23), ракеты « Циркон», крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, ударные беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказалась практически вся территория Украины.

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