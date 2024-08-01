В Киеве в пруду нашли остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве в пруду нашли остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину

ДСНС Украины
В Киеве в пруду нашли остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину
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В Киеве водолазы-саперы обнаружили и изъяли остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101.

Главные тезисы

  • В Киеве обнаружены остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину.
  • Гражданам рекомендуется избегать контакта с подозрительными предметами и сразу сообщать о них специалистам по номеру 101.
  • Россия провела массированную атаку дронами на Киев, но украинская противовоздушная оборона успешно отразила угрозу.
  • Более трех десятков вражеских дронов были уничтожены, в том числе 89 беспилотников Shahed-131/136.

Остатки российской ракеты обнаружили в столичном пруду

Как отмечается, водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли оставшиеся в одном из прудов после предварительных вражеских обстрелов города безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух — земля".

Их транспортировали в специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

В ГСЧС добавили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обратиться на номер 101 и дождаться приезда специалистов.

Уважаемые граждане! После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя.

РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

Как отмечается, 31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.

По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

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