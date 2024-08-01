В Киеве в пруду нашли остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину

В Киеве водолазы-саперы обнаружили и изъяли остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101.
Главные тезисы
- В Киеве обнаружены остатки ракеты Х-101 после атаки РФ на Украину.
- Гражданам рекомендуется избегать контакта с подозрительными предметами и сразу сообщать о них специалистам по номеру 101.
- Россия провела массированную атаку дронами на Киев, но украинская противовоздушная оборона успешно отразила угрозу.
- Более трех десятков вражеских дронов были уничтожены, в том числе 89 беспилотников Shahed-131/136.
Остатки российской ракеты обнаружили в столичном пруду
Как отмечается, водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли оставшиеся в одном из прудов после предварительных вражеских обстрелов города безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух — земля".
Их транспортировали в специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.
В ГСЧС добавили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обратиться на номер 101 и дождаться приезда специалистов.
РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год
Как отмечается, 31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.
По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.
Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников
Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.
Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
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