Россия начала атаковать Украину "экономверсией Шахеда" — видео

Ночью 31 июля армия Российской Федерации совершила массированную атаку на Украину, использовав для этого беспилотники нового типа “Гербера”.

Что известно о российских дронах "Гербера"

Об особенностях российской атаки 31 июля рассказал советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк.

Согласно его данным, российские захватчики запустили по Украине беспилотники нового типа "Гербера", имеющие минимум компонентов.

Более того, они выглядят как "экономверсия Шахеда".

Особенность сегодняшней шахедной ночи [ночь на 31 июля] это осторожное ограниченное использование дрона нового типа Гербера. На молекулы еще не разобрали, но смотрится как экономверсия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина, — отметил Владислав Власюк. Поделиться

Что интересно, недавно в стране-агрессорке решили похвастаться новым дроном и даже опубликовали соответствующее видео.

У него фюзеляж из пенопласта и собран с дрон с довольно низкой культурой производства.

An unknown UAV, whose wreckage was found in Kiev and which appeared in the "Alabuga Polytechnic" video, turned out to be a certain "Gerbera" developed by the N. F. Gastello Design Bureau, equipped with a camera.



As reported in a newly released video, the "Gerbera" can be used in… pic.twitter.com/XK8j7yZpYq — MD (@distant_earth83) July 28, 2024

В России утверждают, что “Гербера” может производиться в трех вариантах:

дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе, ложная цель.

Атака РФ на Украину 31 июля. Что известно

Российские оккупанты направили на мирные украинские города и села управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Кроме того, для атаки было применено 89 ударных БпЛА.

Что важно понимать, главное направление удара врага — Киевская область.

Это одна из самых массированных атак ударных БПЛА «Shahed-131/136». Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников. Поделиться

Абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить украинским силам ПВО.