Россия начала атаковать Украину "экономверсией Шахеда" — видео

Ночью 31 июля армия Российской Федерации совершила массированную атаку на Украину, использовав для этого беспилотники нового типа “Гербера”.
Главные тезисы
- Российская армия атакует Украину беспилотниками “Гербера”, которые выглядят как экономверсия Шахеда.
- Украинская противовоздушная оборона успешно отразила новую массированную атаку вражеских дронов.
- Российские дроны “Гербера” используются для радиоэлектронной разведки и атак, а также как ложные цели.
Что известно о российских дронах "Гербера"
Об особенностях российской атаки 31 июля рассказал советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк.
Согласно его данным, российские захватчики запустили по Украине беспилотники нового типа "Гербера", имеющие минимум компонентов.
Более того, они выглядят как "экономверсия Шахеда".
Что интересно, недавно в стране-агрессорке решили похвастаться новым дроном и даже опубликовали соответствующее видео.
У него фюзеляж из пенопласта и собран с дрон с довольно низкой культурой производства.
В России утверждают, что “Гербера” может производиться в трех вариантах:
дрон радиоэлектронной разведки,
камикадзе,
ложная цель.
Атака РФ на Украину 31 июля. Что известно
Российские оккупанты направили на мирные украинские города и села управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Кроме того, для атаки было применено 89 ударных БпЛА.
Что важно понимать, главное направление удара врага — Киевская область.
Абсолютно все вражеские цели удалось уничтожить украинским силам ПВО.
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