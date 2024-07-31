Росія почала атакувати Україну "економверсією Шахеда" — відео

Уночі 31 липня армія Російської Федерації здійснила масовану атаку на Україну, використавши для цього безпілотники нового типу "Гербера".

Що відомо про російські дрони “Гербера"

Про особливість російської атаки 31 липня розповів радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк.

Згідно з його даними, російські загарбники запустили по Україні безпілотники нового типу "Гербера", які мають мінімум компонентів.

Ба більше, вони виглядають як "економверсія Шахеда".

Особливість сьогоднішньої шахедної ночі [ніч на 31 липня] це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна, — зазначив Владислав Власюк. Поширити

Що цікаво, нещодавно у країні-агресорці вирішили похизуватися новим дроном та навіть опублікували відповідне відео.

Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.

An unknown UAV, whose wreckage was found in Kiev and which appeared in the "Alabuga Polytechnic" video, turned out to be a certain "Gerbera" developed by the N. F. Gastello Design Bureau, equipped with a camera.



As reported in a newly released video, the "Gerbera" can be used in… pic.twitter.com/XK8j7yZpYq — MD (@distant_earth83) July 28, 2024

У Росії стверджують, що "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах:

дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе, хибна ціль.

Атака РФ на Україну 31 липня. Що відомо

Російські окупанти спрямували на мирні українські міста та села керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Окрім того, для атаки були застосовані 89 ударних БпЛА.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару ворога — Київська область.

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Поширити

Абсолютно усі ворожі цілі вдалося знищити українським силам ППО.