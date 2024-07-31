Росія почала атакувати Україну "економверсією Шахеда" — відео

Уночі 31 липня армія Російської Федерації здійснила масовану атаку на Україну, використавши для цього безпілотники нового типу "Гербера".
Головні тези:
- Російська армія атакує Україну безпілотниками “Гербера”, які виглядають як економверсія Шахеда.
- Українська протиповітряна оборона вдало відбила нову масовану атаку ворожих дронів.
- Російські дрони Гербера використовуються для радіоелектронної розвідки та атак, а також як хибні цілі.
- Атака РФ на Україну 31 липня відбулася з використанням ударної авіаційної ракети Х-59 та 89 безпілотників.
Що відомо про російські дрони “Гербера"
Про особливість російської атаки 31 липня розповів радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк.
Згідно з його даними, російські загарбники запустили по Україні безпілотники нового типу "Гербера", які мають мінімум компонентів.
Ба більше, вони виглядають як "економверсія Шахеда".
Що цікаво, нещодавно у країні-агресорці вирішили похизуватися новим дроном та навіть опублікували відповідне відео.
Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.
У Росії стверджують, що "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах:
дрон радіоелектронної розвідки,
камікадзе,
хибна ціль.
Атака РФ на Україну 31 липня. Що відомо
Російські окупанти спрямували на мирні українські міста та села керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
Окрім того, для атаки були застосовані 89 ударних БпЛА.
Що важливо розуміти, головний напрямок удару ворога — Київська область.
Абсолютно усі ворожі цілі вдалося знищити українським силам ППО.
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