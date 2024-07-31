Росія почала атакувати Україну "економверсією Шахеда" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія почала атакувати Україну "економверсією Шахеда" — відео

російські дрони “Гербера"
Джерело:  online.ua

Уночі 31 липня армія Російської Федерації здійснила масовану атаку на Україну, використавши для цього безпілотники нового типу "Гербера".

Головні тези:

  • Російська армія атакує Україну безпілотниками “Гербера”, які виглядають як економверсія Шахеда.
  • Українська протиповітряна оборона вдало відбила нову масовану атаку ворожих дронів.
  • Російські дрони Гербера використовуються для радіоелектронної розвідки та атак, а також як хибні цілі.
  • Атака РФ на Україну 31 липня відбулася з використанням ударної авіаційної ракети Х-59 та 89  безпілотників.

Що відомо про російські дрони “Гербера"

Про особливість російської атаки 31 липня розповів радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк.

Згідно з його даними, російські загарбники запустили по Україні безпілотники нового типу "Гербера", які мають мінімум компонентів.

Ба більше, вони виглядають як "економверсія Шахеда".

Особливість сьогоднішньої шахедної ночі [ніч на 31 липня] це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна, — зазначив Владислав Власюк.

Що цікаво, нещодавно у країні-агресорці вирішили похизуватися новим дроном та навіть опублікували відповідне відео.

Він має фюзеляж із пінопласту та зібраний з доволі низькою культурою виробництва.

У Росії стверджують, що "Гербера" може вироблятися у трьох варіантах:

  1. дрон радіоелектронної розвідки,

  2. камікадзе,

  3. хибна ціль.

Атака РФ на Україну 31 липня. Що відомо

Російські окупанти спрямували на мирні українські міста та села керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Окрім того, для атаки були застосовані 89 ударних БпЛА.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару ворога — Київська область.

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників.

Абсолютно усі ворожі цілі вдалося знищити українським силам ППО.

Фото: facebook.com/kpszsu

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