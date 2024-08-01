У Києві в ставку знайшли залишки ракети Х-101 після атаки РФ на Україну

У Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101.
Головні тези:
- Водолази-сапери у Києві виявили та вилучили залишки російської ракети Х-101 у ставку після атаки РФ.
- У разі виявлення підозрілих предметів важливо негайно повідомити національний номер 101 та чекати на приїзд фахівців.
- РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік, спрямувавши багато десятків безпілотників на столицю.
- Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку та збила всі 89 ворожих дронів Shahed-131/136.
Залишки російської ракети знайшли у столичному ставку
Як зазначається, водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля", які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста.
Їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.
В ДСНС додали, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно звернутись на номер 101 та дочекатись приїзду фахівців.
РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік
Як зазначається, 31 липня РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.
За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.
Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників
Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.
Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.
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