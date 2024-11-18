У ГУР оцінили кількість ракет Х-101 на озброєнні армії РФ

Станом на 11 листопада 2024 року Росія мала на озброєнні приблизно 300 крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє ГУР.

Росія має понад 100 крилатих ракет Х-101

У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.

За даними ГУР, частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.

За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.

Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", які були взяті на озброєння лише у 2013 році. Вони одні із найдорожчих у російській армії – приблизна вартість однієї становить 13 млн дол.

Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти понад 5,5 тис км.

Масована атака РФ по Україні 17 листопада

Сили оборони України вночі та зранку 17 листопада виявили та знищили кілька ракет Х-101/55, «Кинджал», Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон» та до десятка ударних дронів, які рухалися в бік Києва.

Російські війська завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому, ідеться в повідомленні.