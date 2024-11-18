У ГУР оцінили кількість ракет Х-101 на озброєнні армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР оцінили кількість ракет Х-101 на озброєнні армії РФ

Ракета
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Джерело:  24 канал

Станом на 11 листопада 2024 року Росія мала на озброєнні приблизно 300 крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє ГУР.

Головні тези:

  • Росія мала на озброєнні близько 300 ракет Х-101, з яких частину вже використала.
  • Російські підприємства можуть щомісяця виробляти 40-50 таких ракет.
  • Крилаті ракети Х-101 є одними з найдорожчих у російській армії, здатні пролетіти понад 5,5 тис км.

Росія має понад 100 крилатих ракет Х-101

У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.

За даними ГУР, частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.

За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.

Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", які були взяті на озброєння лише у 2013 році. Вони одні із найдорожчих у російській армії – приблизна вартість однієї становить 13 млн дол.

Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти понад 5,5 тис км.

Масована атака РФ по Україні 17 листопада

Сили оборони України вночі та зранку 17 листопада виявили та знищили кілька ракет Х-101/55, «Кинджал», Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон» та до десятка ударних дронів, які рухалися в бік Києва.

Російські війська завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому, ідеться в повідомленні.

Для атаки мирних українських міст, зокрема і Києва, ворог застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети «Кинджал» з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети «Циркон», крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря, ударні безпілотні літальні апарати. Під ударом опинилася практично вся територія України.

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