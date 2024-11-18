У ГУР оцінили кількість ракет Х-101 на озброєнні армії РФ

Станом на 11 листопада 2024 року Росія мала на озброєнні приблизно 300 крилатих ракет Х-101. Про це повідомляє ГУР.
Головні тези:
- Росія мала на озброєнні близько 300 ракет Х-101, з яких частину вже використала.
- Російські підприємства можуть щомісяця виробляти 40-50 таких ракет.
- Крилаті ракети Х-101 є одними з найдорожчих у російській армії, здатні пролетіти понад 5,5 тис км.
Росія має понад 100 крилатих ракет Х-101
У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.
За даними ГУР, частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу. Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.
За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.
Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", які були взяті на озброєння лише у 2013 році. Вони одні із найдорожчих у російській армії – приблизна вартість однієї становить 13 млн дол.
Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти понад 5,5 тис км.
Масована атака РФ по Україні 17 листопада
Сили оборони України вночі та зранку 17 листопада виявили та знищили кілька ракет Х-101/55, «Кинджал», Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон» та до десятка ударних дронів, які рухалися в бік Києва.
Російські війська завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такий потужний удар ворог завдав майже три місяці тому, ідеться в повідомленні.
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