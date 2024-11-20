Посольство США попередило про ймовірність масштабного обстрілу 20 листопада

Посольство США в Києві попередило про отримання конкретної інформації щодо можливого масштабного повітряного удару по Україні 20 листопада. У зв’язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендують залишатися в укриттях.

США отримали дані про ризик великого обстрілу 20 листопада

Як зазначається, посольство закликало громадян США в Україні бути готовими до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

Рекомендації для громадян:

Слідкуйте за оновленнями через місцеві засоби масової інформації.

Визначте заздалегідь найближчі укриття.

У разі оголошення тривоги негайно вирушайте до сховища.

Виконуйте інструкції місцевої влади та служб екстреної допомоги.

РФ атакувала енергосистему України близько 120 ракетами і 90 дронами

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА:

1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).