В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ракетних обстрілів

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла. Причиною є загроза російських ударів по енергетиці.

Де саме введенні екстрені відключення електроенергії

Зазначається, що графіки відключень введено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.

Зокрема графіки відключень вводяться:

у Сумській області,

Житомирській області,

Харківській області,

Черкаській області,

Дніпропетровській області,

Миколаївській області,

Кіровоградській області,

Полтавській області,

Донецькій області,

Чернігівській області,

у Києві та області.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев. Поширити

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт. Поширити

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.