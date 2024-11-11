В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ракетних обстрілів
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ракетних обстрілів

ДТЕК
В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ракетних обстрілів

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла. Причиною є загроза російських ударів по енергетиці.

Головні тези:

  • Екстрені відключення світла в Україні ввели у зв'язку із загрозою російських ракетних обстрілів в різних областях країни.
  • Аналітики прогнозують, що в майбутній зимовий період ситуація зі світлом може залишитися стабільною, і відключення можуть тривати.
  • Представники енергетичних програм висловлюють складнощі у прогнозуванні ситуації в енергетичній системі на майбутню зиму через багато невідомостей.
  • В минулому році деякі регіони України стикались з відключенням світла на 8-12 годин у деякі дні, особливо у промислових районах з великою кількістю підприємств.
  • Протягом майбутньої зими можливі обмеження в енергопостачанні, і це вимагатиме додаткових заходів для забезпечення стабільного електропостачання.

Де саме введенні екстрені відключення електроенергії

Зазначається, що графіки відключень введено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.

Зокрема графіки відключень вводяться:

  • у Сумській області,

  • Житомирській області,

  • Харківській області,

  • Черкаській області,

  • Дніпропетровській області,

  • Миколаївській області,

  • Кіровоградській області,

  • Полтавській області,

  • Донецькій області,

  • Чернігівській області,

  • у Києві та області.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина
На Полтавщині ввели аварійні відключення світла — яка причина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме
У двох областях України запровадили аварійні відключення світла — де саме
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні вже з наступного тижня можуть повернути графіки відключень світла
Енергосистема

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?