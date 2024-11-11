В Україні вводять екстрені відключення світла через загрозу ракетних обстрілів

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла. Причиною є загроза російських ударів по енергетиці.
Головні тези:
- Екстрені відключення світла в Україні ввели у зв'язку із загрозою російських ракетних обстрілів в різних областях країни.
- Аналітики прогнозують, що в майбутній зимовий період ситуація зі світлом може залишитися стабільною, і відключення можуть тривати.
- Представники енергетичних програм висловлюють складнощі у прогнозуванні ситуації в енергетичній системі на майбутню зиму через багато невідомостей.
- В минулому році деякі регіони України стикались з відключенням світла на 8-12 годин у деякі дні, особливо у промислових районах з великою кількістю підприємств.
- Протягом майбутньої зими можливі обмеження в енергопостачанні, і це вимагатиме додаткових заходів для забезпечення стабільного електропостачання.
Де саме введенні екстрені відключення електроенергії
Зазначається, що графіки відключень введено за командою НЕК "Укренерго" у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу.
Зокрема графіки відключень вводяться:
у Сумській області,
Житомирській області,
Харківській області,
Черкаській області,
Дніпропетровській області,
Миколаївській області,
Кіровоградській області,
Полтавській області,
Донецькій області,
Чернігівській області,
у Києві та області.
Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку
За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.
Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.
Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.
За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.
Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.
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