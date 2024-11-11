В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов

В ряде областей утром 11 ноября были введены экстренные отключения света. Причиной является опасность российских ударов по энергетике.
Главные тезисы
- В Украине введены экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов, вызванных российскими ударами по энергетике.
- Аналитики прогнозируют продолжение отключений света на предстоящий зимний период из-за нестабильной ситуации в энергетической системе.
- Эксперты высказывают сложности в прогнозировании энергоснабжения на зиму из-за множества неизвестностей, включая возможность ракетных атак и ограничений в генерации электроэнергии.
- Предыдущий год показал отключения электроэнергии на 8-12 часов в некоторые дни, особенно в промышленных районах с большим числом предприятий.
- Согласно прогнозам аналитиков, зимой ситуация со светом в Украине будет стабильна, однако потребуется дополнительные меры для обеспечения непрерывного электроснабжения.
Где именно введены экстренные отключения электроэнергии
Отмечается, что графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.
В частности, графики отключений вводятся:
в Сумской области,
Житомирской области,
Харьковской области,
Черкасской области,
Днепропетровской области,
Николаевской области,
Кировоградской области,
Полтавской области,
Донецкой области,
Черниговской области,
в Киеве и области.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
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