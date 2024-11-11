В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов

В ряде областей утром 11 ноября были введены экстренные отключения света. Причиной является опасность российских ударов по энергетике.

Где именно введены экстренные отключения электроэнергии

Отмечается, что графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.

В частности, графики отключений вводятся:

в Сумской области,

Житомирской области,

Харьковской области,

Черкасской области,

Днепропетровской области,

Николаевской области,

Кировоградской области,

Полтавской области,

Донецкой области,

Черниговской области,

в Киеве и области.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, – объясняет Рябцев. Поделиться

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт. Поделиться

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.