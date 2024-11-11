В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов

ДТЭК
В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов
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В ряде областей утром 11 ноября были введены экстренные отключения света. Причиной является опасность российских ударов по энергетике.

Главные тезисы

  • В Украине введены экстренные отключения света из-за угрозы ракетных обстрелов, вызванных российскими ударами по энергетике.
  • Аналитики прогнозируют продолжение отключений света на предстоящий зимний период из-за нестабильной ситуации в энергетической системе.
  • Эксперты высказывают сложности в прогнозировании энергоснабжения на зиму из-за множества неизвестностей, включая возможность ракетных атак и ограничений в генерации электроэнергии.
  • Предыдущий год показал отключения электроэнергии на 8-12 часов в некоторые дни, особенно в промышленных районах с большим числом предприятий.
  • Согласно прогнозам аналитиков, зимой ситуация со светом в Украине будет стабильна, однако потребуется дополнительные меры для обеспечения непрерывного электроснабжения.

Где именно введены экстренные отключения электроэнергии

Отмечается, что графики отключений введены по команде НЭК "Укрэнерго" в связи с угрозой ракетных обстрелов.

В частности, графики отключений вводятся:

  • в Сумской области,

  • Житомирской области,

  • Харьковской области,

  • Черкасской области,

  • Днепропетровской области,

  • Николаевской области,

  • Кировоградской области,

  • Полтавской области,

  • Донецкой области,

  • Черниговской области,

  • в Киеве и области.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, – объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.

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