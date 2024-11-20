Байден принял еще одно важное решение относительно Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Байден принял еще одно важное решение относительно Украины

Байден
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Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать американским журналистам, действующий президент США Джо Байден поддержал предоставление Украине противопехотных мин.

Главные тезисы

  • Мины неустойчивы, поэтому не слишком опасны для гражданского населения, однако угроза все равно сохраняется.
  • Применение противопехотных мин на востоке Украины будет способствовать более эффективной обороне и борьбе с атаками армии РФ.
  • Решение США относительно мин может изменить ситуацию на фронте.

Байден активно усиливает помощь для Украины

Что важно понимать, это решение стало следующим после недавнего разрешения президента США использовать американское дальнобойное оружие для ударов в глубь России.

По словам одного из инсайдеров, этот тип противопехотных мин является "неустойчивым". В первую очередь, речь идет о том, что они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

Кроме того, указано, что власти Украины уже взяли на себя обязательство не устанавливать мины в густонаселенных районах.

Однако, как отмечают эксперты, даже неустойчивые мины представляют угрозу безопасности.

Это решение не было простым для Байдена и его команды — они долго дискутировали по этому поводу.

Какую роль противопехотные мины могут сыграть на фронте

Один из инсайдеров обратил внимание на то, что армия РФ активно атакует украинские позиции на востоке волнами войск, игнорируя собственные масштабные потери.

Так что украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Такие мины были созданы специально для борьбы с этим. Когда мины будут использоваться вместе с другими боеприпасами, которые мы уже предоставляем Украине, они будут способствовать более эффективной обороне, заявил анонимный источник.

Что важно понимать, применение указанных мин будет ограничено украинской территорией с ожидаемым фокусом на востоке.

Как известно, Россия тоже их активно использует на поле боя.

По словам некоторых правозащитников, решение США предоставить противопехотные мины Украине, подписавшей Договор о запрете противопехотных мин, является "черной меткой" против Вашингтона.

Несмотря на это, власти Украины приветствуют изменение политики Джо Байдена в последние месяцы его президентства.

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