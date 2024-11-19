Эрдоган испугался неожиданного решения Байдена относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Эрдоган испугался неожиданного решения Байдена относительно Украины

Эрдоган
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Источник:  Sky News

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал паниковать после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

Главные тезисы

  • Эрдоган дал понять, что не поддерживает решение Штатов, Франции и Британии.
  • Политик опасается последствий новой волны эскалации на фронте.
  • Узнайте, что говорят в Белом доме.

Эрдоган не поддерживает решения Байдена, Макрона и Стармера

С заявлением по этому поводу президент Турции выступил на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро.

Журналисты поинтересовались у политика, поддерживает ли он разрешение со стороны США касательно ударов по России.

Фото: facebook.com/RTERdogan

Кроме того, Эрдогана попросили спрогнозировать, может ли это спровоцировать прямую конфронтацию с Москвой, в частности ядерную войну.

Отвечая на вопросы СМИ, турецкий лидер заявил, что война с применением ядерного оружия не может привести к чему-либо положительному.

Недавно использованные Украиной ракеты также свидетельствуют о потенциальных или возможных последствиях. Это не позитивное развитие событий.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Что говорят в США

17 ноября СМИ сообщили о том, что глава Белого дома Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

В этот же день издание Le Figaro заявило, что Париж и Лондон вслед за Штатами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Что интересно, в Белом доме до сих пор не хотят официально подтверждать разрешение для Украины.

Несмотря на это, там не отрицают, что действительно готовили мощный ответ на вовлечение войск КНДР в войну.

Если есть развивающиеся и меняющиеся обстоятельства, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы отвечать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет, — заявил один из советников Байдена.

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