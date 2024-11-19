Эрдоган испугался неожиданного решения Байдена относительно Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал паниковать после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

Эрдоган не поддерживает решения Байдена, Макрона и Стармера

С заявлением по этому поводу президент Турции выступил на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати" в бразильском Рио-де-Жанейро.

Журналисты поинтересовались у политика, поддерживает ли он разрешение со стороны США касательно ударов по России.

Фото: facebook.com/RTERdogan

Кроме того, Эрдогана попросили спрогнозировать, может ли это спровоцировать прямую конфронтацию с Москвой, в частности ядерную войну.

Отвечая на вопросы СМИ, турецкий лидер заявил, что война с применением ядерного оружия не может привести к чему-либо положительному.

Недавно использованные Украиной ракеты также свидетельствуют о потенциальных или возможных последствиях. Это не позитивное развитие событий. Реджеп Тайип Эрдоган

Что говорят в США

17 ноября СМИ сообщили о том, что глава Белого дома Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

В этот же день издание Le Figaro заявило, что Париж и Лондон вслед за Штатами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Что интересно, в Белом доме до сих пор не хотят официально подтверждать разрешение для Украины.

Несмотря на это, там не отрицают, что действительно готовили мощный ответ на вовлечение войск КНДР в войну.