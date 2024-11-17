Мирный план Трампа. К чему готовиться украинцам
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Мирный план Трампа. К чему готовиться украинцам

Трамп
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Источник:  CNN

Редакция издания CNN проанализировала все заявления нового президента США Дональда Трампа и пришла к выводу, что он может предложить Украине отказаться от Крыма в обмен на возвращение остальных оккупированных территорий.

Главные тезисы

  • Мирное соглашение Трампа может не понравиться ни Украине, ни России.
  • Россия продолжит гибридную кампанию против НАТО и Европы в надежде на слабую реакцию нового президента США.
  • План Трампа также предполагает возможный фундаментальный пересмотр сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Чего ждать от Трампа

Журналисты обращают внимание на сомнительное обещание главы Белого дома покончить с войной за 24 часа.

Также издание анализирует заявление о том, что республиканский Конгресс теперь вряд ли поддержит новый пакет военной помощи ВСУ.

На этом фоне редакция попыталась описать мирное соглашение, которое при посредничестве Трампа могут подписать Украина и РФ.

Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, такие как Япония. Ни россияне, ни украинцы не будут удовлетворены элементами этого соглашения, но альтернативой является вечная война, в которой уже около миллиона человек с обеих сторон были убиты и ранены, — предполагает издание.

Что еще мог задумать Трампа

Согласно данным журналистов, новый президент США также намерен фундаментально пересмотреть сотрудничество с союзниками по НАТО.

Возможно, пока речь не идет о выходе Штатов из блока, однако его будущие решения все же могут стать серьезным ударом для Альянса.

Издание озвучило предположение, что это может произойти на фоне продолжения российской агрессии в глобальном измерении, где Путин не показывает намерения сворачивать свою гибридную кампанию против Европы.

Учитывая странный роман Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Россия, вероятно, почувствует себя в силе продолжать эти усилия по подрыву стран НАТО, зная, что Трамп может не надавить в ответ, прогнозируют журналисты.

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