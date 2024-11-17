Мирный план Трампа. К чему готовиться украинцам

Редакция издания CNN проанализировала все заявления нового президента США Дональда Трампа и пришла к выводу, что он может предложить Украине отказаться от Крыма в обмен на возвращение остальных оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Мирное соглашение Трампа может не понравиться ни Украине, ни России.
- Россия продолжит гибридную кампанию против НАТО и Европы в надежде на слабую реакцию нового президента США.
- План Трампа также предполагает возможный фундаментальный пересмотр сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Чего ждать от Трампа
Журналисты обращают внимание на сомнительное обещание главы Белого дома покончить с войной за 24 часа.
Также издание анализирует заявление о том, что республиканский Конгресс теперь вряд ли поддержит новый пакет военной помощи ВСУ.
На этом фоне редакция попыталась описать мирное соглашение, которое при посредничестве Трампа могут подписать Украина и РФ.
Что еще мог задумать Трампа
Согласно данным журналистов, новый президент США также намерен фундаментально пересмотреть сотрудничество с союзниками по НАТО.
Возможно, пока речь не идет о выходе Штатов из блока, однако его будущие решения все же могут стать серьезным ударом для Альянса.
Издание озвучило предположение, что это может произойти на фоне продолжения российской агрессии в глобальном измерении, где Путин не показывает намерения сворачивать свою гибридную кампанию против Европы.
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