Мирний план Трампа. До чого готуватися українцям

Редакція видання CNN проаналізувала всі заяви нового президента США Дональда Трампа та дійшла висновку, що він може запропонувати Україні відмовитися від Криму в обмін на повернення решти окупованих територій.
Головні тези:
- Мирна угода Трампа може не сподобатися ні Україні, ні Росії.
- Росія продовжить гібридну кампанію проти НАТО і Європи, сподіваючись на слабку реакцію нового президента США.
- План Трампа також передбачає можливий фундаментальний перегляд співпраці з Альянсом.
Чого очікувати від Трампа
Журналісти звертають увагу на сумнівну обіцянку очільника Білого дому покласти край війні за 24 години.
Також видання аналізує заяву про те, що республіканський Конгрес тепер навряд чи ухвалить нову програму військової допомоги ЗСУ.
На цьому тлі редакція спробувала окреслити мирну угоду, яку за посередництва Трампа можуть підписати Україна та РФ.
Що ще міг замислити Трампа
Згідно з даними журналістів, новий президент США також планує фундаментально переглянути співпрацю з союзниками по НАТО.
Можливо, поки не йдеться про вихід Штатів з блоку, однак його майбутні рішення все ж можуть стати серйозним ударом для Альянсу.
Видання озвучило припущення, що це може статися на тлі продовження російської агресії в глобальному вимірі, де Путін не показує наміру згортати свою гібридну кампанію проти Європи.
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