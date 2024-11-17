Мирний план Трампа. До чого готуватися українцям

Редакція видання CNN проаналізувала всі заяви нового президента США Дональда Трампа та дійшла висновку, що він може запропонувати Україні відмовитися від Криму в обмін на повернення решти окупованих територій.

Чого очікувати від Трампа

Журналісти звертають увагу на сумнівну обіцянку очільника Білого дому покласти край війні за 24 години.

Також видання аналізує заяву про те, що республіканський Конгрес тепер навряд чи ухвалить нову програму військової допомоги ЗСУ.

На цьому тлі редакція спробувала окреслити мирну угоду, яку за посередництва Трампа можуть підписати Україна та РФ.

Росія збереже Крим, який вона захопила в 2014 році, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає в НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, такі як Японія. Ані росіяни, ані українці не будуть задоволені елементами цієї угоди, але альтернативою є вічна війна, в якій уже близько мільйона людей з обох сторін були вбиті та поранені, — припускає видання. Поширити

Що ще міг замислити Трампа

Згідно з даними журналістів, новий президент США також планує фундаментально переглянути співпрацю з союзниками по НАТО.

Можливо, поки не йдеться про вихід Штатів з блоку, однак його майбутні рішення все ж можуть стати серйозним ударом для Альянсу.

Видання озвучило припущення, що це може статися на тлі продовження російської агресії в глобальному вимірі, де Путін не показує наміру згортати свою гібридну кампанію проти Європи.