Це приниження. Команда Трампа може готувати трибунал

Згідно з даними ЗМІ, члени команди Дональда Трампа почали складати список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану. Цілком можливо, це свідчить про те, що вони бути віддані під військовий трибунал.
Головні тези:
- Трамп та його оточення вважають виведення американських військ державною зрадою.
- Новий президент США називає це "приниженням" і “найганебнішим днем в історії країни”.
- Потенційний новий глава Пентагона також засудив рішення команди Байдена.
Що замислив Трамп та його команда
Наразі оточення нового президента США активно обговорює сценарій створення комісії для розслідування виведення військ з Афганістану в 2021 році.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про збір даних щодо того, хто безпосередньо брав участь в ухваленні рішень щодо виведення військ, як це було здійснено, і чи можуть військові лідери бути притягнуті до відповідальності.
Команда Трампа вважає виведення американських військ з Афганістану державною зрадою.
Це буде огляд того, як США вперше вступили у війну в Афганістані і як вийшли з неї.
Як ситуацію коментує безпосередньо Дональд Трамп
Що важливо розуміти, новий очільник Білого дому раніше багато разів публічно критикував вихід з Афганістану.
На його переконання, це було "приниження" і "найганебніший день в історії нашої країни".
Ще 5 років тому лідер республіканців вперше досяг угоди з талібами про виведення всіх американських військ з Афганістану, приблизно 13 000 військовослужбовців, і звільнення 5 000 талібів з в'язниць.
Команда чинного президента Джо Байдена завершила виведення військ, однак сильно переоцінила здатність афганських урядових сил самостійно боротися з талібами.
Потенційний новий глава Пентагона Піт Гегсет також засудив виведення військ.
За словами останнього, США програли війну і змарнували мільярди доларів.
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