Згідно з даними ЗМІ, члени команди Дональда Трампа почали складати список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану. Цілком можливо, це свідчить про те, що вони бути віддані під військовий трибунал.

Що замислив Трамп та його команда

Наразі оточення нового президента США активно обговорює сценарій створення комісії для розслідування виведення військ з Афганістану в 2021 році.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про збір даних щодо того, хто безпосередньо брав участь в ухваленні рішень щодо виведення військ, як це було здійснено, і чи можуть військові лідери бути притягнуті до відповідальності.

Команда Трампа вважає виведення американських військ з Афганістану державною зрадою.

Вони ставляться до цього дуже серйозно, — заявив один з інсайдерів видання. Поширити

Це буде огляд того, як США вперше вступили у війну в Афганістані і як вийшли з неї.

Як ситуацію коментує безпосередньо Дональд Трамп

Що важливо розуміти, новий очільник Білого дому раніше багато разів публічно критикував вихід з Афганістану.

На його переконання, це було "приниження" і "найганебніший день в історії нашої країни".

Ще 5 років тому лідер республіканців вперше досяг угоди з талібами про виведення всіх американських військ з Афганістану, приблизно 13 000 військовослужбовців, і звільнення 5 000 талібів з в'язниць.

Команда чинного президента Джо Байдена завершила виведення військ, однак сильно переоцінила здатність афганських урядових сил самостійно боротися з талібами.

Потенційний новий глава Пентагона Піт Гегсет також засудив виведення військ.

За словами останнього, США програли війну і змарнували мільярди доларів.