Усі шоковані. Росіянин Епштейн озвучив Трампу пропозицію щодо України
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Усі шоковані. Росіянин Епштейн озвучив Трампу пропозицію щодо України

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Уродженець Росії Борис Епштейн, який є одним з членів команди Дональда Трампа, запропонував призначити його спецпосланником у питанні врегулювання війни РФ проти України та її завершення. 

Головні тези:

  • Новий президент США поки не погодився на цю ідею, але й не відкинув її.
  • Епштейн, хоч і не має досвіду у зовнішній політиці, може впливати на рішення Трампа.
  • Реакція оточення Трампа на пропозицію Епштейна була очікуваною - усі шоковані.

Спецпосланником Трампа щодо України може стати росіянин

Про це дізналися американські журналісти, які поспілкувалися з інсайдерами в оточенні нового президента США.

Що важливо розуміти, раніше уродженець РФ Борис Епштейн координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа.

Росіянин наважився озвучити свою неочікувану пропозицію, коли лідер республіканців летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах.

Радник Борис Епштейн заявив, що хоче стати спеціальним посланником Трампа з питань російсько-української війни.

Варто зазначити, що Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. За словами останнього, у нього є родичі не лише у країні-агресорці РФ, а й в Україні.

Борис Епштейн (Фото: відкриті джерела)

Як Трамп та його оточення відреагували на цю пропозицію

За словами журналістів, новий очільник Білого справді був зацікавлений ідеєю свого радника — він поки не погодився на неї, але й не відкинув.

Не можна також ігнорувати той факт, що Трамп вже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших.

Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах з питань перехідного періоду за останній тиждень, приватно зазначив, що здивований тим, що Епштейн отримав такі широкі повноваження.

Окрім того, наголошується, що всі члени команди Трампа були шоковані пропозицією Епштейна.

Ба більше, чимало людей з оточення президента зневажають росіянина, однак не заперечують, що він має вплив.

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