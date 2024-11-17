Усі шоковані. Росіянин Епштейн озвучив Трампу пропозицію щодо України

Уродженець Росії Борис Епштейн, який є одним з членів команди Дональда Трампа, запропонував призначити його спецпосланником у питанні врегулювання війни РФ проти України та її завершення.
Головні тези:
- Новий президент США поки не погодився на цю ідею, але й не відкинув її.
- Епштейн, хоч і не має досвіду у зовнішній політиці, може впливати на рішення Трампа.
- Реакція оточення Трампа на пропозицію Епштейна була очікуваною - усі шоковані.
Спецпосланником Трампа щодо України може стати росіянин
Про це дізналися американські журналісти, які поспілкувалися з інсайдерами в оточенні нового президента США.
Що важливо розуміти, раніше уродженець РФ Борис Епштейн координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа.
Росіянин наважився озвучити свою неочікувану пропозицію, коли лідер республіканців летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах.
Радник Борис Епштейн заявив, що хоче стати спеціальним посланником Трампа з питань російсько-української війни.
Варто зазначити, що Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. За словами останнього, у нього є родичі не лише у країні-агресорці РФ, а й в Україні.
Як Трамп та його оточення відреагували на цю пропозицію
За словами журналістів, новий очільник Білого справді був зацікавлений ідеєю свого радника — він поки не погодився на неї, але й не відкинув.
Не можна також ігнорувати той факт, що Трамп вже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших.
Окрім того, наголошується, що всі члени команди Трампа були шоковані пропозицією Епштейна.
Ба більше, чимало людей з оточення президента зневажають росіянина, однак не заперечують, що він має вплив.
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