Усі шоковані. Росіянин Епштейн озвучив Трампу пропозицію щодо України

Уродженець Росії Борис Епштейн, який є одним з членів команди Дональда Трампа, запропонував призначити його спецпосланником у питанні врегулювання війни РФ проти України та її завершення.

Спецпосланником Трампа щодо України може стати росіянин

Про це дізналися американські журналісти, які поспілкувалися з інсайдерами в оточенні нового президента США.

Що важливо розуміти, раніше уродженець РФ Борис Епштейн координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа.

Росіянин наважився озвучити свою неочікувану пропозицію, коли лідер республіканців летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах.

Радник Борис Епштейн заявив, що хоче стати спеціальним посланником Трампа з питань російсько-української війни.

Варто зазначити, що Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. За словами останнього, у нього є родичі не лише у країні-агресорці РФ, а й в Україні.

Борис Епштейн (Фото: відкриті джерела)

Як Трамп та його оточення відреагували на цю пропозицію

За словами журналістів, новий очільник Білого справді був зацікавлений ідеєю свого радника — він поки не погодився на неї, але й не відкинув.

Не можна також ігнорувати той факт, що Трамп вже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших.

Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах з питань перехідного періоду за останній тиждень, приватно зазначив, що здивований тим, що Епштейн отримав такі широкі повноваження. Поширити

Окрім того, наголошується, що всі члени команди Трампа були шоковані пропозицією Епштейна.